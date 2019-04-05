Fetö'nün Okullarında Öğretmenlik Yapan Sanığa Hapis Cezası

Gaziantep'te, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) ilişkin davada, örgütün okullarında öğretmenlik yapan sanık, 6 yıl 3 ay hapis cezasına çarptırıldı.

Gaziantep'te, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) ilişkin davada, örgütün okullarında öğretmenlik yapan sanık, 6 yıl 3 ay hapis cezasına çarptırıldı.



9. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya, tutuksuz sanık Recep Evlice ile avukatı katıldı.



Hakkındaki suçlamaları kabul etmeyen sanık Evlice, herhangi bir örgütle bağlantısının bulunmadığını ve özel okullarda çalışırken herhangi bir suça konu eyleminin olmadığını savundu.



Duruşma savcısı, sanığın, örgüte ait kurumlarda atama ve tayin usulüyle çalıştığını, örgüt toplantılarına katıldığını ve dijital materyallerinde yapılan incelemede, FETÖ elebaşına ait videoların ele geçirildiğini belirterek, cezalandırılmasını talep etti.



Mahkeme heyeti, "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan 6 yıl 3 ay hapis cezası verdiği sanık Evlice'nin, yurt dışına çıkış yasağının devamına hükmetti.

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