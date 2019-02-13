Son Dakika Haberleri: Fetö'nün Önemli İsmi Muğla'da Yakalandı

Fetö'nün Önemli İsmi Muğla'da Yakalandı

5 saat önce

FETÖ/PDY'nin önemli isimlerinden Zahide Üner, yurt dışına kaçmak amacıyla sahte kimlikle geldiği Muğla'daki Dalaman Havalimanı'nda, polis ekiplerince yakalandı.

Fetö'nün Önemli İsmi Muğla'da Yakalandı, System.String[]
FETÖ/PDY'nin önemli isimlerinden Zahide Üner, yurt dışına kaçmak amacıyla sahte kimlikle geldiği Muğla'daki Dalaman Havalimanı'nda, polis ekiplerince yakalandı.

FETÖ'den aranan Borajet'in eski sahibi Yalçın Ayaslı'nın sağ kolu Zahide Üner, İstanbul'dan hava yoluyla Dalaman'a geldi. Havalimanında polis, şüpheli hareketler sergileyen Üner'i durdurup, kontrol etti. Kullandığı kimliğin sahte olduğunun anlaşılması üzerine gözaltına alınan Zahide Üner, İl Emniyet Müdürlüğüne götürüldü. Yapılan araştırmada kimliği ortaya çıkan Üner'in FETÖ'den arandığı tespit edildi. Üner'in kara yoluyla Bodrum'a geçip, oradan da deniz yoluyla Yunan adalarına gitme amacında olduğu öne sürüldü.

Muğla İl Emniyet Müdürü Hakan Çetinkaya, Zahide Üner'in işlemlerinin sürdüğünü, FETÖ'yle mücadelenin devam edeceğini belirtti. Üner'in, işlemlerinin tamamlanmasının ardından hakkındaki soruşturma kapsamında İstanbul'a gönderileceği kaydedildi.

- Muğla

»  »      Haber Yayın Tarihi : 13.02.2019 06:59 Kaynak: DHA

Polis, Dalaman, Muğla, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Polisten HDP'lİ Vekillere: Hadi Yürüyüş Yapın da Görelim FETÖ'cü Pilot Kerime Yıldırım, Müebbet Hapis Cezasına Çarptırıldı

Çilingir Tanık, Deniz Baykal'a Kurulan Kumpası Anlattı: Kitaplığa Kamera Yerleştirdiler HDP'li Milletvekili, Polis Memurunun Kolunu Isırdı
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 14.2.2019 00:37:20. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Fetö'nün Önemli İsmi Muğla'da Yakalandı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]