Son Dakika Haberleri: Fetö'nün Örgüt Evinde Yakalanan Emniyet Mahrem Sorumlusu Tutuklandı

Fetö'nün Örgüt Evinde Yakalanan Emniyet Mahrem Sorumlusu Tutuklandı

1 saat önce

Samsun'da FETÖ'nün örgüt evlerine düzenlenen operasyonda yakalanan örgütün Amasya emniyet mahrem sorumlusu olduğu iddia edilen şahıs tutuklandı.

Fetö'nün Örgüt Evinde Yakalanan Emniyet Mahrem Sorumlusu Tutuklandı, System.String[]
Samsun'da FETÖ'nün örgüt evlerine düzenlenen operasyonda yakalanan örgütün Amasya emniyet mahrem sorumlusu olduğu iddia edilen şahıs tutuklandı.

Edinilen bilgiye göre, Samsun Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) soruşturması kapsamında Samsun'un Atakum ilçesinde örgüte ait 4 ayrı eve operasyon düzenledi. Söz konusu örgüt evlerinde yapılan aramalarda Hatay 3. Ağır Ceza Mahkemesince hakkında yakalama kararı olan, 2 adet ByLock abonelik kaydı bulunan, Amasya'da emniyet mahrem sorumlusu olan, Bank Asya'da katılım hesabı bulunan, FETÖ terör örgütü ile iltisaklı kurumlarda SGK kaydı olan Abdurrahman Ö. ile Merzifon Sulh Ceza Hakimliğince hakkında yakalama kararı olan, 2 adet ByLock abonelik kaydı olan, FETÖ ile iltisaklı kurumlarda SGK kaydı olan, 667 sayılı KHK ile MEB personeli iken ihraç kaydı olan eşi Nezime Ö., yakalanarak gözaltına alındı. Karı-koca bugün Samsun Adliyesine sevk edildi. Hatay Ağır Ceza Mahkemesine Sesli ve Görüntülü Bilişim Sistemi (SEGBİS) ile ifade veren Abdurrahman Ö. tutuklanarak Samsun T Tipi Kapalı Cezaevine gönderilirken, eşi Nezire Ö.'nün ise Amasya'nın Merzifon ilçesine gönderileceği ve burada adliyeye çıkarılacağı öğrenildi. - SAMSUN

»  »      Haber Yayın Tarihi : 28.02.2019 03:19 Kaynak: İHA

Samsun, Yenikadinda Gösterme, 3. Sayfa
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