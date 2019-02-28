Son Dakika Haberleri: Fetö'nün Örgüt Evinde Yakalanan Kadın Serbest

Fetö'nün Örgüt Evinde Yakalanan Kadın Serbest

2 saat önce

Samsun'da FETÖ'nün örgüt evlerine düzenlenen operasyonda gözaltına alınan kadın, mahkemece serbest bırakıldı.

Fetö'nün Örgüt Evinde Yakalanan Kadın Serbest, System.String[]
Samsun'da FETÖ'nün örgüt evlerine düzenlenen operasyonda gözaltına alınan kadın, mahkemece serbest bırakıldı.

Edinilen bilgiye göre, Samsun Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) soruşturması kapsamında Samsun'un Atakum ilçesinde örgüt evinde Samsun 3. Ağır Ceza Mahkemesince iki ayrı yakalama emri bulunan ve 2 ayrı ByLock kaydı mevcut olan Kadriye K.'yi yakalayarak gözaltına aldı. Bugün Samsun Adliyesine sevk edilen Kadriye K. Samsun 3. Ağır Ceza Mahkemesine ifade verdikten sonra mahkemece serbest bırakıldı. - SAMSUN

»  »      Haber Yayın Tarihi : 28.02.2019 04:30 Kaynak: İHA

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