Fetö'nün Örgüt Evinde Yakalanan Kadın Serbest

Samsun'da FETÖ'nün örgüt evlerine düzenlenen operasyonda gözaltına alınan kadın, mahkemece serbest bırakıldı.

Samsun'da FETÖ'nün örgüt evlerine düzenlenen operasyonda gözaltına alınan kadın, mahkemece serbest bırakıldı.



Edinilen bilgiye göre, Samsun Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) soruşturması kapsamında Samsun'un Atakum ilçesinde örgüt evinde Samsun 3. Ağır Ceza Mahkemesince iki ayrı yakalama emri bulunan ve 2 ayrı ByLock kaydı mevcut olan Kadriye K.'yi yakalayarak gözaltına aldı. Bugün Samsun Adliyesine sevk edilen Kadriye K. Samsun 3. Ağır Ceza Mahkemesine ifade verdikten sonra mahkemece serbest bırakıldı. - SAMSUN

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