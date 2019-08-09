Son Dakika Haberleri: FETÖ'nün örgüt evinde yakalanan şahıs tutuklandı
Son Dakika 3. Sayfa Haber

FETÖ'nün örgüt evinde yakalanan şahıs tutuklandı

2 saat önce

Samsun'da, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) soruşturması kapsamında aranan ve saklandığı örgüt evinde yakalanan bir kişi mahkemece tutuklandı.

FETÖ'nün örgüt evinde yakalanan şahıs tutuklandı, System.String[]
Samsun'da, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) soruşturması kapsamında aranan ve saklandığı örgüt evinde yakalanan bir kişi mahkemece tutuklandı.

Edinilen bilgilere göre, Samsun Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen FETÖ/PDY soruşturması kapsamında aranan örgüt mensuplarına yönelik yapılan çalışmalarda Samsun Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü ekipleri, Atakum ilçesindeki örgüt evinde saklanan İ.A.'yı yakalayarak gözaltına almıştı. Örgütün gizli haberleşme ağı olan ByLock kullandığı tespit edilen İ.A. bugün Samsun Adliyesine sevk edildi.

Nöbetçi mahkemede ifade veren İ.A. mahkemece tutuklanarak Samsun T Tipi Kapalı Cezaevi'ne gönderildi. - SAMSUN
Samsun, 3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 09.08.2019 04:04 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


5 kadının sokak ortasındaki eş kavgası kameraya yansıdı
Depremzedelerin konaklaması için stada çadırlar kuruldu Dün Serdar Ortaç'la boşanan Chloe Loughnan, sabaha karşı hastanelik oldu Eşini aldatan Masterchef jüri üyesi Somer Sivrioğlu, sevgilisiyle görüntülendi

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 9.8.2019 18:10:08. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: FETÖ'nün örgüt evinde yakalanan şahıs tutuklandı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]