FETÖ'nün örgüt evinde yakalanan şahıs tutuklandı
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Samsun'da, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) soruşturması kapsamında aranan ve saklandığı örgüt evinde yakalanan bir kişi mahkemece tutuklandı.
Samsun Haber Yayın Tarihi: 09.08.2019 04:04 Kaynak: İHA
'da, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) soruşturması kapsamında aranan ve saklandığı örgüt evinde yakalanan bir kişi mahkemece tutuklandı.
Edinilen bilgilere göre, Samsun Cumhuriyet Başsavcılığı
tarafından yürütülen FETÖ/PDY soruşturması kapsamında aranan örgüt mensuplarına yönelik yapılan çalışmalarda Samsun Emniyet Müdürlüğü
Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü ekipleri, Atakum
ilçesindeki örgüt evinde saklanan İ.A.'yı yakalayarak gözaltına almıştı. Örgütün gizli haberleşme ağı olan ByLock kullandığı tespit edilen İ.A. bugün Samsun Adliyesine sevk edildi.
Nöbetçi mahkemede ifade veren İ.A. mahkemece tutuklanarak Samsun T Tipi Kapalı Cezaevi'ne gönderildi. - SAMSUN
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