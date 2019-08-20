FETÖ'nün örgüt evinde yakalanan şahıs tutuklandı
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Samsun'da FETÖ soruşturması kapsamında aranan ve Trabzon'da saklandığı örgüt evinde yakalanan bir kişi çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.
Samsun Haber Yayın Tarihi: 20.08.2019 04:07 Kaynak: İHA
'da FETÖ soruşturması kapsamında aranan ve Trabzon
'da saklandığı örgüt evinde yakalanan bir kişi çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.
Samsun Cumhuriyet Başsavcılığı
tarafından yürütülen Fethullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) soruşturması kapsamında aranan B.Ş., Trabzon'da saklandığı örgüt evinde yakalanarak gözaltına alındı. Samsun'a getirilen ve İl Emniyet Müdürlüğü
Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından sorgusu tamamlanan B.Ş. bugün Samsun Adliyesine sevk edildi. Örgütün gizli haberleşme ağı olan 'ByLock' kullandığı tespit edilen B.Ş. çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak Samsun T Tipi Kapalı Cezaevine gönderildi.
Öte yandan, Samsun Emniyet Müdürlüğü
KOM Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından FETÖ soruşturması kapsamında aranan S.Y. adlı kadın gözaltına alınarak çıkardığı mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. - SAMSUN
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