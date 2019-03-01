Son Dakika Haberleri: Fetö'nün Örgüt Evlerinde Yakalanan 2 Şahıs Tutuklandı

Fetö'nün Örgüt Evlerinde Yakalanan 2 Şahıs Tutuklandı

1 saat önce

Samsun'da FETÖ'nün örgüt evlerine düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 2 şüpheli mahkemece tutuklandı.

Fetö'nün Örgüt Evlerinde Yakalanan 2 Şahıs Tutuklandı, System.String[]
Samsun'da FETÖ'nün örgüt evlerine düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 2 şüpheli mahkemece tutuklandı.

Edinilen bilgiye göre, Samsun Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Fethullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) soruşturması kapsamında Samsun'un Atakum ilçesinde bulunan örgüte ait evlere operasyon düzenledi. Söz konusu örgüt evlerinde yapılan aramalarda Samsun Cumhuriyet Başsavcılığınca hakkında yakalama kararı olan, Bank Asya'da katılım hesabı olan, FETÖ ile iltisaklı dernek üyesi ve müzahir kurumlarda SGK kaydı olan Halil İ.Ç. ile Çorum'da hakkında FETÖ üyeliğinden işlem yapılan ve ByLock kullanıcısı olduğu tespit edilip yetkisizlikle dosyası Samsun'a gönderilen Muhammed B.G. gözaltına alındı.

KOM Şube Müdürlüğündeki sorgusu tamamlanan 2 zanlı, Samsun Adliyesine sevk edildi. Nöbetçi mahkemeye ifade veren Halil İ.Ç. ile Muhammed B.G., çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak Samsun T Tipi Kapalı Cezaevine gönderildi. - SAMSUN

»  »      Haber Yayın Tarihi : 01.03.2019 04:25 Kaynak: İHA

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