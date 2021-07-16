FETÖ'nün 'Orta Asya sorumlusu' hakkında 22,5 yıla kadar hapis talebiyle dava - Son Dakika

İddianame, Ankara Nöbetçi Ağır Ceza Mahkemesi tarafından kabul edilirken, Orhan İnandı hakkında 15 yıldan 22,5 yıla kadar hapis cezası istemiyle dava açıldı.

MİT operasyonuyla Kırgızistan'da yakalanıp, Türkiye'ye getirilen Orhan İnandı, 6 Temmuz'da Ankara Emniyet Müdürlüğü 'ne teslim edildi. Emniyetteki işlemlerinin ardından pazartesi günü adliyeye sevk edilen İnandı, çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliğince 'silahlı terör örgütü yöneticisi olmak' suçundan tutuklandı.

MİLLİ İstihbarat Teşkilatı (MİT) operasyonuyla Kırgızistan 'dan Türkiye 'ye getirilerek tutuklanan, FETÖ/PDY'nin ' Orta Asya sorumlusu' Orhan İnandı hakkında 'terör örgütü yöneticiliği' suçundan 15 yıldan 22,5 yıla kadar hapis cezası istemiyle dava açıldı.

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