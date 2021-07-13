Üye Girişi
FETÖ'nün Orta Asya sorumlusu Orhan İnandı'nın ifadesi ortaya çıktı - Son Dakika

FETÖ'nün Orta Asya sorumlusu Orhan İnandı'nın ifadesi ortaya çıktı

13.07.2021 14:25
FETÖ'nün Orta Asya sorumlusu Orhan İnandı'nın ifadesi ortaya çıktı, System.String[]

Milli İstihbarat Teşkilatı'nın (MİT) operasyonuyla Kırgızistan'dan Türkiye'ye getirilen FETÖ'nün Orta Asya sorumlusu Orhan İnandı, cumhuriyet savcısına verdiği ifadede örgütte Gülen'in alt kısmında 16 kişilik bir heyetin olduğunu ve bu heyetin cemaat içindeki alınacak tüm kararlarda etkin...

Milli İstihbarat Teşkilatı'nın (MİT) operasyonuyla Kırgızistan'dan Türkiye'ye getirilen FETÖ'nün Orta Asya sorumlusu Orhan İnandı, cumhuriyet savcısına verdiği ifadede örgütte Gülen'in alt kısmında 16 kişilik bir heyetin olduğunu ve bu heyetin cemaat içindeki alınacak tüm kararlarda etkin rol oynadığını ifade etti.

Kırgızistan'da yakalanarak Türkiye'ye getirilen FETÖ'nün Orta Asya sorumlusu Orhan İnandı, çıkarıldığı Ankara Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliğince 'silahlı terör örgütü yöneticiliği' suçundan tutuklanmıştı. Savcılık tarafından ifadesi alınan İnandı, örgüt yapılanmasında bulunan istişare heyetinin cemaat içerisinde alınacak kararlarda etkin rol oynadığını ve bu 16 kişinin elebaşı Gülen'in sürekli yanında olduğu belirterek, "Cemaatin en tepesinde Fetullah Gülen bulunmaktadır. Unvan olarak bildiğim kadarı ile Gazeteci ve Yazarlar Vakfı'nın onursal başkanıdır. Fetullah Gülen'den bahsederken 'Hoca efendi veya büyüğümüz' diye ifade edilirdi. Büyüğümüz ifadesi kullanılmışsa bu bahsedilen kişi Fetullah Gülen'dir. Yapılanmada Fetullah Gülen'in alt kısmında 16 kişilik istişare heyeti bulunmaktadır. Bu istişare heyetinde Abdullah Aymaz, İsmail Büyükçelebi, Naci Tosun, Şerif Ali Tekalan, Recep Uzunallı, Mehmet Ali Şengül, Ahmet Kara, Ali Ursavaş, Rıdvan Kızıltepe, Mustafa Yeşil, Barbaros Kocatürk, Bekir Baz, İsmet Aksoy, Mustafa Özcan, Mehmet Ali Büyükçelebi ve Doktor Kudret bulunmaktadır. Bu istişare heyetinden Naci Tosun, İsmail Büyükçelebi, Recep Uzunallı, Ali Ursavaş ve Barbaros Kocatürk sürekli hoca efendinin yanında bulunan isimlerdir. Cemaat içerisinde alınacak kararların tamamına bu istişare heyeti karar vermektedir. Bu istişare heyeti çok önemli olan konularda örneğin Amerika ülkesinin imamı değişecekse, sistemin genel yapısı ile ilgili bir değişiklik yapılacaksa muhakkak hoca efendinin kanaati alınır. O da genelde siz nasıl karar vermişseniz öyle olsun diye cevap verir" ifadelerini kullandı.

"DARBE GİRİŞİMİNDEN SONRA YAKLAŞIK BİN 500 KİŞİ KIRGIZİSTAN'A KAÇTI"

Kırgızistan'ın vize istememesinden dolayı darbe girişiminden sonra buraya kaçan örgüt üyelerinin ilerleyen yıllarda Avrupa'ya ve ABD'ye iltica ettiklerini söyleyen İnandı, "15 Temmuz 2016 tarihinde meydana gelen darbe girişimi sonrasında yaklaşık 300-350 civarında aile, yani çocukları ile birlikte ortalama bin 500 kişi Kırgızistan ülkesi vize istemediği için Kırgızistan'a kaçarak yerleştiler. Kırgızistan Türk esnaf ve iş adamlarının himmetlerini toplamaktan sorumlu olan Mustafa Doğan ve yardımcısı Mustafa Karadağ isimli şahıslar, Kırgızistan ülkesine kaçan bu aileleri ilk etapta cemaate ait 'Grametey İlköğretim Okulu' yurduna yerleştirerek, ilerleyen süreçte de kalacak ev bulmaları, ilk etapta yiyecek içecek gibi ihtiyaçları karşılayarak ilerleyen süreçte de iş kurmalarına ya da bulmalarına yardımcı olmaktadır. Himmet sorumlusu Mustafa Doğan ve yardımcısı Mustafa Karadağ isimli şahıslar bu insanlara yaptıkları yardımları topladıkları himmetten karşılamaktadırlar. Bu ailelerin büyük bir kısmı ise ilerleyen yıllarda Avrupa, Amerika Birleşik Devletleri, Kanada gibi ülkelere iltica ettiler. Şu an 50-60 kişi bulunmaktadır" dedi.

Kırgızistan'da yapılan toplantılarda deşifre olmamak için tedbir alınmadığını ve rahatlıkla sohbetleri organize ettiklerini itiraf eden İnandı, şöyle devam etti:

"Kırgızistan'da cemaat mensuplarının bir araya geldiği, dini içerikli bilgilerin verildiği ve hizmet hareketine bağlılığı artırıcı ve motive amaçlı yapılan toplantılardır. Hizmet hareketine yine katılımların sağlanması da amaçlanmaktadır. Kırgızistan ülkesinde deşifre olmamak için sohbetlerde tedbirler alınmamakta, rahatlıkla sohbetler organize edilmektedir. Sohbet genellikle dini bilgisi fazla olan cemaat mensubu ya da Kırgızistan ülkesinde bulunan cemaat tarafından molla olarak adlandırılan kişi tarafından verilmektedir. Genellikle haftada bir gün evlerde, cemaate ait okul ve yurtlarda organize edilmektedir. Sohbetlerde herhangi bir tedbir alınmamaktadır. 15 Temmuz 2016 tarihinde meydana gelen darbe girişimi öncesine kadar olan süreçte Kırgızistan'da hizmet hareketi yapılanması kapsamında himmet gelirleri hakkında ifademin akışında ayrıntılı beyanda bulunmuştum. 15 Temmuz 2016 tarihinden sonra Kırgızistan'daki eğitim kurumlarında öğretmenlerden toplanan yıllık 250 bin ABD doları himmet, Kırgızistan vatandaşı esnaflar ve iş adamları ile Kırgızistan'daki Türk vatandaşı esnaflar ile iş adamlarından toplanan ortalama yıllık 1 milyon ABD doları himmet, bu tarihe kadar devam etmekte ve bu himmet paraları yine ilgili okul müdürü ve muhasebecilerinde toplanmaktadır."

"GEÇEN DÖNEM KIRGIZİSTAN MİLLİ EĞİTİM BAKANI BİZİM ÖĞRENCİMİZDİ ANCAK GÖREVDEN ALINDI"

Kırgızistan'da 26 yıl bulunduğunu, bulunduğu süre boyunca örgütün okullarında 20 bine yakın öğrencinin mezun olduğunu iddia eden İnandı, mezun olan öğrencilerin büyük bir kısmının Kırgız vatandaşı olduğunu söyledi. FETÖ'ye bağlı bu eğitim kurumlarında ülkenin önde gelen siyasilerinin çocuklarının da eğitim gördüğünü itiraf eden İnandı, "Kırgızistan'da 26 yıl kadar bulunduğum dönem içerisinde Sebat eğitim kurumlarına bağlı tüm okullarda bu tarihe kadar yaklaşık 20 bin öğrenci mezun olmuştur. Bu öğrencilerin yüzde 95-96'sı Kırgızistan uyrukludur, kalan kesim ise Türk ve başka milletlerdendir. Öğretmenlerin yüzde 90'ı Kırgızistan uyruklu öğretmenlerdir. Bunların da yaklaşık 300'ü hizmet hareketi içerisinde yetişmiş öğretmenlerdir. Bu tarih itibarıyla halihazırda eğitim gören 11 bin öğrencimiz bulunmaktadır. Okullarımızda Kırgızistan Cumhurbaşkanının torunları, Kırgızistan Başbakanının çocukları, Kırgızistan bakanları ve milletvekillerinin çocukları, asker, polis, iş adamlarının çocukları da olmak üzere her kesimin çocukları eğitim gördüler, görmektedirler. Başvuru ve kayıtlarımız darbe girişiminden sora azaldı. Geçen dönem Kırgızistan Milli Eğitim Bakanı bizim öğrencimizdi ancak görevden alındı. Şu an Viyana Büyükelçisi, Dubai Başkonsolosu, bir önceki Amerika Birleşik Devletleri'ndeki Kırgızistan Büyükelçisi bizim okullardan mezun. Cemaate ait okulların kapatılacağı endişesi içindeydim. Kırgızistan Cumhurbaşkanı ile görüştüğümde kendisi bana Türkiye'de meydana gelen olaylardan haberinin olduğunu, Kırgızistan ülkesindeki cemaate ait eğitim kurumlarını kapatmayı düşünmediğini, hatta Kırgızistan ülkesinde yeni eğitim kurumları açabileceğimizi söyledi. Kendisinin bu izni vermesinin sebebi Kırgızistan'a yatırım yapılmasını istediğinden dolayıdır" ifadelerini kullandı.

Kırgızistan'da yakalanan İnandı, 1990'lı yıllarda FETÖ ile bağlantılı olduğu bilinen Sebat Kırgız-Türk okullarının kurucusu olarak biliniyor.

(Engin Yağcı/İHA)

FETÖ'nün Orta Asya sorumlusu Orhan İnandı'nın ifadesi ortaya çıktı

Fetullahçı Terör Örgütü, Orhan İnandı, Kırgızistan, Orta Asya, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa FETÖ'nün Orta Asya sorumlusu Orhan İnandı'nın ifadesi ortaya çıktı - Son Dakika


YORUMLAR
500

Son Dakika

Cem Yılmaz'ın merakla beklenen 'Erşan Kuneri' dizisinden ilk kareler geldi 19:43 Cem Yılmaz'ın merakla beklenen 'Erşan Kuneri' dizisinden ilk kareler geldi Cumhurbaşkanı Erdoğan, Çin Devlet Başkanı Şi Cinping ile telefonda görüştü 19:22 Cumhurbaşkanı Erdoğan, Çin Devlet Başkanı Şi Cinping ile telefonda görüştü Süper Lig'de yeni sezonun fikstürü belli oldu! İşte dev maçların oynanacağı haftalar 19:06 Süper Lig'de yeni sezonun fikstürü belli oldu! İşte dev maçların oynanacağı haftalar
Fenerbahçe Başkanı Ali Koç ve yardımcı antrenör Volkan Demirel birlikte basın toplantısı düzenleyecek 18:58 Fenerbahçe Başkanı Ali Koç ve yardımcı antrenör Volkan Demirel birlikte basın toplantısı düzenleyecek Bakan Soylu, menfur saldırıda şehit düşen emniyet müdür yardımcısı için konuştu: Milletine aşık bir insandı 18:08 Bakan Soylu, menfur saldırıda şehit düşen emniyet müdür yardımcısı için konuştu: Milletine aşık bir insandı Kayıp olan 15 bin doları arama çalışmaları devam ediyor! 1000 doları bulundu 17:46 Kayıp olan 15 bin doları arama çalışmaları devam ediyor! 1000 doları bulundu
HDP Eş Genel Başkanı Pervin Buldan'dan 17:05 HDP Eş Genel Başkanı Pervin Buldan'dan "ittifak" açıklaması: Hiç kimse bizden aynı tavrı beklemesin Manisa Futbol Kulübü'nü heyecanlandıran transfer! Fransız devi PSG, 17 yaşındaki Manisa'yı transfer etti 16:33 Manisa Futbol Kulübü'nü heyecanlandıran transfer! Fransız devi PSG, 17 yaşındaki Manisa'yı transfer etti

Son Dakika Haberleri
18:58 Son Dakika: Bakan Koca illere göre 100 bin kişide görülen vaka sayısını açıkladı
18:44 15 Temmuz darbe girişimi sonrası kaybolan silahların sayısını İçişleri Bakan Yardımcısı Çataklı verdi
18:16 Yıldız golcü Diego Costa adım adım Beşiktaş'a! 2 yıllık sözleşmeye imza atması an meselesi
18:07 Bakan Soylu, menfur saldırıda şehit düşen emniyet müdür yardımcısı için konuştu: Milletine aşık bir insandı
18:00 Irak'ın güneyindeki hastane dehşeti yaşıyor! Korkunç yangında ölü sayısı 92'ye yükseldi
17:57 Ses yaptığı için çocuğu darbetti! Cami müezzinine çifte soruşturma açıldı
17:54 Çay bahçesinde yorgun mermi dehşeti! Yaşlı adam kıl payı kurtuldu
17:54 İtalyan ve İngiliz futbolcular EURO 2020'nin en iyi 11'ine damga vurdu
17:43 Altının kilogramı 500 bin liraya çıktı
17:42 Rakiplere nefes aldırmayacak BİR Fenerbahçe geliyor! Vitor Pereira, 6 saniye kuralını devreye sokuyor
Son Dakika: Türkiye'de 13 Temmuz günü koronavirüs nedeniyle 46 kişi vefat etti, 6 bin 285 yeni vaka tespit edildi Son Dakika: Türkiye'de 13 Temmuz günü koronavirüs nedeniyle 46 kişi vefat etti, 6 bin 285 yeni vaka tespit edildi         
19:45
Telefonda erkekle konuşan Afgan kadın, herkesin içinde 40 kez kırbaçlandı Telefonda erkekle konuşan Afgan kadın, herkesin içinde 40 kez kırbaçlandı         
19:32
Galatasaray'ın Atina'da uğradığı çirkin tavrın ardından Yunanistan'ın Ankara Büyükelçisi Dışişleri'ne çağrıldı Galatasaray'ın Atina'da uğradığı çirkin tavrın ardından Yunanistan'ın Ankara Büyükelçisi Dışişleri'ne çağrıldı         
19:12
Son Dakika: Bakan Koca illere göre 100 bin kişide görülen vaka sayısını açıkladı Son Dakika: Bakan Koca illere göre 100 bin kişide görülen vaka sayısını açıkladı         
18:58
15 Temmuz darbe girişimi sonrası kaybolan silahların sayısını İçişleri Bakan Yardımcısı Çataklı verdi 15 Temmuz darbe girişimi sonrası kaybolan silahların sayısını İçişleri Bakan Yardımcısı Çataklı verdi         
18:44
Şahan Gökbakar'a Şahan Gökbakar'a "iskele" şoku! İzinsiz yerleştirmişti, kaldırılmasına karar verildi         
17:48
Türk Bayrağı'nı çöpe attıktan sonra Türk Bayrağı'nı çöpe attıktan sonra "çok neşeliydim yaptım" savunmasını yapan kadın tutuklandı         
17:23
Meteoroloji gün verip uyardı, sıcaklıklar 40 dereceyi görecek Meteoroloji gün verip uyardı, sıcaklıklar 40 dereceyi görecek         
16:35
Akbank müşterilerinin gönlünü yeniden kazanmak için harekete geçti, 31 Temmuz'a kadar bu işlemler ücretsiz! Akbank müşterilerinin gönlünü yeniden kazanmak için harekete geçti, 31 Temmuz'a kadar bu işlemler ücretsiz!         
15:57
Hakkari Emniyet Müdür Yardımcısı'nı şehit eden polis memuru ile ilgili şok iddia! Kavganın kadın komisere taciz sebebiyle ortaya çıktığı öne sürüldü Hakkari Emniyet Müdür Yardımcısı'nı şehit eden polis memuru ile ilgili şok iddia! Kavganın kadın komisere taciz sebebiyle ortaya çıktığı öne sürüldü         
15:49
Yeni diziye başlayan Kadir Doğulu ve Serra Arıtürk'ün canlı yayında sergilediği samimi haller sevenlerini kızdırdı Yeni diziye başlayan Kadir Doğulu ve Serra Arıtürk'ün canlı yayında sergilediği samimi haller sevenlerini kızdırdı         
14:51
Taliban, Türkiye'yi 8 maddeyle tehdit etti: Hangi ülke olursa olsun, Afganistan'da kalan tüm taraflara karşılık vereceğiz Taliban, Türkiye'yi 8 maddeyle tehdit etti: Hangi ülke olursa olsun, Afganistan'da kalan tüm taraflara karşılık vereceğiz         
14:08
Göllere bırakılan Japon balıkları herkesin korkulu rüyası oldu! Balıklarla başa çıkamayan yetkililer çareyi sosyal medyada buldu Göllere bırakılan Japon balıkları herkesin korkulu rüyası oldu! Balıklarla başa çıkamayan yetkililer çareyi sosyal medyada buldu         
13:44
Instagram'da canlı yayın yapıyordu! Ünlü rapçi bir anda kanlar içerisinde kaldı Instagram'da canlı yayın yapıyordu! Ünlü rapçi bir anda kanlar içerisinde kaldı         
12:26
Fuhuş çetesi çökertildi! Gizli alfabeleri çözüldü, her şey ortaya çıktı Fuhuş çetesi çökertildi! Gizli alfabeleri çözüldü, her şey ortaya çıktı         
11:21
Kasapta vahşi cinayet! Afgan genç Kasapta vahşi cinayet! Afgan genç "Kokuyorsun" dediği iş arkadaşı tarafından bıçaklandı         
11:02
Baldıza taciz iddiası düğünde kaos yarattı! Halayı bırakıp kavgaya tutuştular Baldıza taciz iddiası düğünde kaos yarattı! Halayı bırakıp kavgaya tutuştular         
09:57
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 13.07.2021 20:06:08. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: FETÖ'nün Orta Asya sorumlusu Orhan İnandı'nın ifadesi ortaya çıktı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei
Advertisement