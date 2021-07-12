FETÖ'nün Orta Asya sorumlusu Orhan İnandı tutuklandı - Son Dakika

Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) Orta Asya sorumlusu Orhan İnandı, çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklandı.

Milli İstihbarat Teşkilatı'nın (MİT) operasyonuyla Kırgızistan'da yakalanıp Türkiye'ye getirilen İnandı, 1990'lı yıllarda FETÖ ile bağlantılı olduğu bilinen Sebat Kırgız-Türk okullarının kurucusu olarak biliniyor. 15 Temmuz darbe girişiminden sonra Sebat okullarının ismini Sapat olarak değiştiren İnandı'nın 1995 yılından bu yana Kırgız vatandaşlığı da bulunuyor. Emniyetteki işlemlerinin ardından Ankara Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliğine sevk edilen İnandı, 'silahlı terör örgütü yöneticiliği' suçundan tutuklandı.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığından yapılan açıklamada, "Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı Terör Suçları Soruşturma Bürosunca yürütülmekte olan FETÖ/PDY yurt dışı yapılanması soruşturması kapsamında şüpheli Orhan İnandı'nın FETÖ/PDY silahlı terör örgütünün yurt dışı yapılanması içerisinde ülke imamı ve Orta Asya mesulü olarak yer aldığı, örgüt ile iltisaklı SAPAT eğitim kurumlarında yönetim kurulu başkanı olarak görev yaptığı, örgüt tepe yönetimi ile birebir irtibatlı olduğu, örgüt üyeleri arasında haberleşmeyi sağlayan ByLock yazışma programını kullandığı, yurt dışına kaçan üst düzey örgüt üyelerinin vatandaşlık kazanmalarına ve barınmalarına yardımcı olduğu anlaşılmakla, Cumhuriyet Başsavcılığımız tarafından ifadesi alınan şüphelinin mevcut delil durumu ve örgütteki pozisyonu dikkate alınarak TCK'nın 314/1 maddesi kapsamında silahlı terör örgütü kurma veya yönetme suçundan tutuklanması talebiyle sevk edildiği Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliğince tutuklanmasına karar verilmiştir" denildi.

(Engin Yağcı/İHA)