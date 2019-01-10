Fetö'nün Para Kasalarına Operasyon: 13 İş Adamı Gözaltında
1 saat önce
Bursa'da FETÖ'ye bağlı kurumlara bağış yaptıkları tespit edilen iş adamlarına operasyon düzenlendi.
Bursa
'da FETÖ'ye bağlı kurumlara bağış yaptıkları tespit edilen iş adamlarına operasyon düzenlendi. Operasyonda 13 kişi gözaltına alındı.
Bursa KOM ekiplerince FETÖ/PDY'ye yönelik yürütülen soruşturma kapsamında 17-25 Aralık
sürecinde kapatılan örgüte ait Bursa Orhangazi
Üniversitesi'ne bağış yaptıkları tespit edilen iş adamlarına operasyon düzenlendi. Çok sayıda adrese eş zamanlı yapılan operasyonda 13 iş adamı gözaltına alınırken, bu iş adamlarının üniversiteye yaklaşık 1 milyon lira bağış yaptıkları tespit edildi. Gözaltına alınan iş adamları ilk işlemleri için emniyete götürüldü.
(İHA)
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Haber Yayın Tarihi : 10.01.2019 09:51 Kaynak: İHA
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