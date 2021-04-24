FETÖ'nün Pensilvanya'daki "Gurbet Mezarlığı" faaliyete geçti - Son Dakika

FETÖ'nün Pensilvanya'daki "Gurbet Mezarlığı" faaliyete geçti

24.04.2021 10:45
FETÖ'nün Pensilvanya'daki

NEW Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) ABD'nin Pensilvanya eyaletindeki örgüt karargahına yakın bölgede satın aldıkları ve uzun süredir boş duran mezarlığın faaliyete geçtiği tespit edildi.

NEW Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) ABD'nin Pensilvanya eyaletindeki örgüt karargahına yakın bölgede satın aldıkları ve uzun süredir boş duran mezarlığın faaliyete geçtiği tespit edildi.

FETÖ'ye ait olan Lehigh Diyalog Center'a ait bir şirket tarafından satın alınan "Gurbet Cemetery" isimli mezarlığın bir süredir faaliyete açıldığı ve cenaze defin işlemlerinin yapıldığı görüldü.

FETÖ elebaşı Fetullah Gülen'in yaşadığı Pensilvanya eyaletinin Saylorsburg kasabasındaki çiftliğe yaklaşık 5 kilometre uzaklıktaki mezarlıkta 10'a yakın mezarın bulunduğu, defin işlemi kısa süre önce tamamlandığı belli olan bazı mezarların ise henüz çevre düzenlemesinin yapılmadığı gözlendi.

Gülen'in özel kalem müdürlüğünü yapan ve adı son zamanlarda "himmet paralarını" zimmetine geçirerek şahsi servet kazandığı iddiaları ile gündem olan Cevdet Türkyolu'na ait 2 evin sınırındaki mezarlık, satın alındığı 2015'ten bu yana boş bekletiliyordu.

İsmini vermek istemeyen bir görgü tanığı, mezarlıkta geçen sene hiç mezar olmadığını, ancak son yapılan cenaze töreninin ardından mezarlığa uğradığında, 2020, 2019 hatta bir tane de 2018 yılına ait mezarı görünce şaşırdığını söyledi.

En son Gülen'in yakın arkadaşı defnedildi

Arazisinin genişliği ve 2 bin mezar kapasitesi ile dikkati çeken Gurbet Mezarlığı'na en son nisanın ilk haftasında vefat eden ve Fetullah Gülen'in 20 yılı aşkın en yakınında bulunan isimlerden olan Salih Sal Dinçer defnedildi.

Örgüte ait internet sayfalarındaki haberlerde yer alan fotoğraflarda, örgüt elebaşı Gülen'in, Dinçer'in cenazesi için söz konusu mezarlığa gelerek cenaze namazını kıldırdığı ve defin işlemi tamamlanıncaya kadar beklediği kaydedildi.

Zorunlu hastane ziyaretleri dışında Saylorsburg kasabasındaki örgüt merkezinden çıkmayı tercih etmeyen Fetullah Gülen'in, cenaze merasimi için mezarlığa gelmesi dikkati çekti.

Örgüte ait yayın organlarında, resmi adı Golden Generation Worship & Retreat Center olan FETÖ karargahının kuruluşundan bu yana yöneticiliğini yaptığı söylenilen Salih Dinçer'den sonra, Gülen'in de ölümünden sonra bu mezarlığa gömüleceği düşüncesi ağır bastı.

Girişinde "Gurbet Mezarlığı" yazılı büyük bir tabelanın bulunduğu arazinin ortasında, iki servinin arasındaki bölümün elebaşı Gülen için ayrıldığı daha önce de konuşulmuştu.

FBI tarafından banka hesaplarına el konulmuştu

FETÖ'nün Gurbet Mezarlığı'na en son defnedilen Salih Sal Dinçer'in adı, 2017 yılında banka hesaplarına FBI tarafından el konulan ve hakkında soruşturma açılan 4 FETÖ üst düzey yöneticisi arasında yer almıştı.

FETÖ'nün gizli kasası Mustafa Özcan, özel işlerinden sorumlu Cevdet Türkyolu, Aker Eşarplarının sahibi İzzet Akyar ve Salih Dinçer'in banka hesaplarına uluslararası hesaplardan transfer edilen büyük miktarda para Federal Soruşturma Bürosunun (FBI) dikkatini çekmiş ve bu kişilerin hesapları Amerikan bankaları tarafından "kara para aklanıyor" şüphesiyle kapatılmıştı.

Beyin kanaması teşhisi ile 76 yaşında vefat ettiği söylenilen Salih Dinçer'in 2015'te ölen Amerikalı eşi Barbara G. Dinçer'in Nazareth kentinde bulunan St. John's United Christ's of Church kilisesinin üyesi olduğuna dair bilgiler Türk medyasında yer almıştı.

Mezarlıkta dini semboller kullanılmadı

Arsası 6 yıl önce alınan mezarlığın sadece "Gurbet Cemetery" yazan tabelasında bugüne kadar İslam dinine ait herhangi bir sembol, ayet veya hadise yer verilmedi.

Amerika'daki geleneğin aksine, uzaktan bakıldığında, hangi dine veya etnik gruba ait olduğu anlaşılmayan mezarlıktaki mezar taşlarında da dini veya milli aidiyeti belirten herhangi bir sembolün kullanılmaması dikkati çekti.

Kaidesi tamamlanmış mezarlarda sadece baş ucuna gelindiğinde okunabilecek şekilde, Türkçe "Ruhuna El Fatiha" yazdığı görüldü.

İnanç aidiyeti belirtilmeyen mezarlığa, bundan sonraki süreçte farklı inanca sahip kişilerin gömülüp gömülmeyeceği ise merak konusu.

Mezarlığa ait internet sayfasına ulaşılamıyor

FETÖ'nün Lehigh Diyalog Center adlı dinler arası diyalog faaliyetleri ile bilinen kuruluşuna ait olan Gurbet Cemetery'nin aynı isimle açılan internet sitesine ulaşılamadı.

Arazinin satın alınmasından bu yana açık olan sitenin, mezarlığın faal olarak kullanılmaya başladığı bir dönemde kapanmış olması ve cenaze işlerinin de Bachman Kulik & Reinsmith isimli bir cenaze evine verilmiş olması dikkati çeken bir başka gelişme oldu.

Gurbet Cemetery'ye defnedilen tüm cenazelerin işlemlerini yapan Amerikan cenaze evinin internet sayfasında, Hristiyanların yanında Yahudi inancına özel defin hizmetlerinin de bulunduğu açıkça yer alırken, Müslüman cenaze servisi yapıldığına dair herhangi bir bilgiye rastlanmadı.

Daha önceki yıllarda erişilebilir durumda olan mezarlığın internet sayfasında, Murat Al, Ramazan Tufan ve Orhan Güven isimlerinin yönetici olarak yer aldığı, mezar taşı dahil, tüm cenaze hizmetleri için 4 bin 250 dolar istendiği, eyalet dışından gelecek cenazelerin masrafının ise daha yüksek tutabileceği bilgileri yer aldığı tespit edilmişti.

Amerika Birleşik Devletleri, Fetullahçı Terör Örgütü, Pennsylvania, Cenaze, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel FETÖ'nün Pensilvanya'daki 'Gurbet Mezarlığı' faaliyete geçti - Son Dakika


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