Son dakika haber! FETÖ'nün Pinhan Restoran davasında karar - Son Dakika
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Son dakika haber! FETÖ'nün Pinhan Restoran davasında karar

20.07.2022 10:59

Gelen son dakika haberlerine göre FETÖ'nün Pinhan Restoran davasında karar FETÖ'nün gizli toplantılarının yapıldığı ve örgüte finansman desteği sağlandığı öne sürülen Pinhan Restoran davasında mahkeme, 9 sanığı 2 yıl 1 ay ile 6 yıl 3 ay arasında değişen oranlarda hapis cezasına çarptırdı.

FETÖ'nün Pinhan Restoran davasında karar

İSTANBUL - FETÖ'nün gizli toplantılarının yapıldığı ve örgüte finansman desteği sağlandığı öne sürülen Pinhan Restoran davasında mahkeme, 9 sanığı 2 yıl 1 ay ile 6 yıl 3 ay arasında değişen oranlarda hapis cezasına çarptırdı.

FETÖ silahlı terör örgütünün gizli toplantılarının yapıldığı ve örgüte finansman desteği sağlandığı öne sürülen Maltepe'deki Pinhan Restoran'ın davasında 39 sanığın yargılandığı dava karara bağlandı. İstanbul 33. Ağır Ceza Mahkemesinde görülen duruşmaya 25 sanık ve avukatları katıldı. Duruşmada son sözleri sorulan sanıklar beraatlarını talep etti.

Karar açıklandı

Alınan savunmaların ardından kararını açıklayan mahkeme, sanıklar Fikret Birdal ve Özcan Saf'ı 'silahlı terör örgütü içindeki hiyerarşik yapıya dahil olmamakla birlikte silahlı terör örgütüne bilerek ve isteyerek yardım etme' suçundan 2'şer yıl 1'er ay, sanıklar İbrahim Gözütok ve Mehmet Bektaş'ı da aynı suçtan 2'şer yıl 6'şar ay hapis cezasına çarptırdı. Heyet ayrıca, sanıklar İsrafil Gözütok, Uğur Akkoç, Salih Aydın ve Hızır Güngör'ün aynı suçtan 3'er yıl 1'er ay hapis cezasıyla cezalandırılmasına karar verdi. Sanık Fatih Aslan'ın üzerine atılı 'terör örgütü propagandası yapmak' suçundan delil yetersizliği gerekçesiyle beraatına karar veren mahkeme, sanığı 'silahlı terör örgütüne üye olma' suçundan 6 yıl 3 ay hapis cezasıyla cezalandırdı. Heyet, 18 sanığın üzerlerine atılı suçları işlediğine dair yeterli delil olmadığı gerekçesiyle ayrı ayrı beraatına hükmederken, haklarında yakalama kararı bulunan 12 sanığın ise dosyalarının ayrılmasına karar verdi.

Mahkeme heyeti, Pinhan Restoran İşletmeleri Sanayi ve Ticaret A.Ş., Birim Gayrimenkul İnş. Turizm ve Gıda Sanayi Ticaret A.Ş., Birim Sigorta Acenteliği LTD ŞTİ, Herkül Dış Ticaret ve Pazarlama LTD ŞTİ hakkında müsadere ile hüküm kesinleşinceye kadar kayyım tedbirinin devamına hükmetti.

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Son dakika haberleri! FETÖ'nün karargahı 'Pinhan Restoran' davasında karar Son dakika haberleri! FETÖ'nün karargahı 'Pinhan Restoran' davasında karar Son dakika haberleri: DOĞANLAR APARTMANI DAVASINDA GEREKÇELİ KARAR KALİTELİ VE YETERLİ MALZEME KULLANILMAMIŞ Son dakika haberleri: DOĞANLAR APARTMANI DAVASINDA GEREKÇELİ KARAR KALİTELİ VE YETERLİ MALZEME KULLANILMAMIŞ
Kaynak: İHA

3. Sayfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Son dakika haber! FETÖ'nün Pinhan Restoran davasında karar - Son Dakika

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