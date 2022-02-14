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FETÖ'nün polis akademisi yapılanması soruşturmasında 8 şüpheli yakalandı - Son Dakika

FETÖ'nün polis akademisi yapılanması soruşturmasında 8 şüpheli yakalandı

14.02.2022 14:24
FETÖ'nün polis akademisi yapılanması soruşturmasında 8 şüpheli yakalandı

İstanbul merkezli 2 ilde düzenlenen operasyonda, Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) polis akademisi yapılanmasına yönelik soruşturma kapsamında haklarında gözaltı kararı verilen 10 şüpheliden 8'i yakalandı.

İstanbul merkezli 2 ilde düzenlenen operasyonda, Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) polis akademisi yapılanmasına yönelik soruşturma kapsamında haklarında gözaltı kararı verilen 10 şüpheliden 8'i yakalandı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terör Suçları Soruşturma Bürosunun, FETÖ'nün polis koleji ve polis akademisi yapılanmasına yönelik soruşturması sürüyor.

Soruşturma dosyası kapsamında 10 şüphelinin öğrencilerden sorumlu sözde "mahrem imam" olduğu tespit edildi. Şüphelilere yönelik sabah saatlerinde İstanbul ve Bursa'da eş zamanlı operasyon düzenlendi.

Operasyonda 10 şüpheliden 8'i gözaltına alındı. Diğer zanlıların yakalanmasına yönelik çalışmalar sürüyor.

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Fetullahçı Terör Örgütü, İstanbul, Gözaltı, Polis, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel FETÖ'nün polis akademisi yapılanması soruşturmasında 8 şüpheli yakalandı - Son Dakika


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SON DAKİKA: FETÖ'nün polis akademisi yapılanması soruşturmasında 8 şüpheli yakalandı - Son Dakika
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