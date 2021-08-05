KAYSERİ'de, FETÖPDY soruşturması kapsamında, 'polis eşlerinden sorumlu mahrem imam' oldukları belirlenen 4 kadın, gözaltına alındı.
İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü (TEM) ekipleri, FETÖPDY üyelerine yönelik çalışma başlattı. Bu kapsamda kentte 4 kadının, FETÖPDY'nin polis eşlerinden sorumlu 'mahrem imam'ları oldukları belirlendi. Öğretmenlik dahil çeşitli meslek gruplarından oldukları tespit edilen 4 kadın, polisin operasyonu sonucu yakalandı. Gözaltına alınan şüpheliler, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.
Kaynak: DHA
Son Dakika › Güncel › FETÖ'NÜN POLİS EŞLERİNDEN SORUMLU 'MAHREM İMAM'LARINA OPERASYON 4 GÖZALTI - Son Dakika