KAYSERİ'de, FETÖ/PDY soruşturması kapsamında, 'polis eşlerinden sorumlu mahrem imam' oldukları gerekçesiyle gözaltına alınan 4 kadından 1'i, mahkemece tutuklandı, 3'üne ise ev hapsi verildi.
İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü (TEM) ekipleri, FETÖ/PDY üyelerine yönelik çalışma başlattı. Bu kapsamda kentte 4 kadının, FETÖ/PDY'nin polis eşlerinden sorumlu 'mahrem imam'ları oldukları belirlendi. Öğretmenlik dahil çeşitli meslek gruplarından oldukları tespit edilen 4 kadın, polisin operasyonuyla yakalandı. Gözaltına alınan şüpheliler, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. İsmi açıklanmayan kadınlardan 1'i, mahkemece tutuklanırken, 3'üne de ev hapsi verildi.
Kaynak: DHA
Son Dakika › Güncel › FETÖ'nün polis eşlerinden sorumlu 'mahrem imam'larına operasyonda 1 tutuklama - Son Dakika