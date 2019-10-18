Son Dakika Haberleri: FETÖ'nün polis okulu öğrencilerinden sorumlu sanık itirafçı oldu
Son Dakika 3. Sayfa FETÖ'nün polis okulu öğrencilerinden sorumlu sanık itirafçı oldu

FETÖ'nün polis okulu öğrencilerinden sorumlu sanık itirafçı oldu

1 saat önce

FETÖ/PDY soruşturması kapsamında Yozgat Polis Okulu'ndaki örgütün öğrencilerinden sorumlu olduğu iddiası ile tutuksuz yargılanan ve etkinlik pişmanlıkta bulunan sanık 1 yıl 10 ay 15 gün hapis cezası aldı.

FETÖ'nün polis okulu öğrencilerinden sorumlu sanık itirafçı oldu, System.String[]

FETÖ/PDY soruşturması kapsamında Yozgat Polis Okulu'ndaki örgütün öğrencilerinden sorumlu olduğu iddiası ile tutuksuz yargılanan ve etkinlik pişmanlıkta bulunan sanık 1 yıl 10 ay 15 gün hapis cezası aldı.


Kayseri 2. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen davada tutuksuz sanık M.A. ile avukatı hazır bulundu.


İddianamede FETÖ/PDY soruşturması kapsamında Yozgat Polis Okulu'ndaki örgütün öğrencilerinden sorumlu olduğu iddiasıyla tutuksuz yargılanan M.A., tüm bildiklerini etkin pişmanlık hükümleri kapsamında anlattığını belirterek, "Bu örgütün içerisinde 17/25 Aralık sürecine ve olaylara kadar bulundum ve ilgilendi. Daha sonra bunların ne olduğu ortaya çıkınca irtibatımı kesip, örgütü bıraktım. Pişmanım" dedi.


Mahkeme heyeti yapılan yargılama sonucu tutuksuz sanık M.A.'ya 'silahlı terör örgütü üyesi olma' suçundan etkin pişmanlık hükümlerince 1 yıl 10 ay 15 gün hapis cezası verdi. Sanık hakkında verilen cezada hükmün açıklanması, geri bırakıldı. - KAYSERİ

Yozgat, Polis, 3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 18.10.2019 01:43 Kaynak: İHA
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