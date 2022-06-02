FETÖ'nün 'Poyrazköy' kumpasında 48 eski hakim ve savcı hakkında iddianame hazırlandı - Son Dakika
Üye Girişi

FETÖ'nün 'Poyrazköy' kumpasında 48 eski hakim ve savcı hakkında iddianame hazırlandı

02.06.2022 13:59
FETÖ'nün 'Poyrazköy' kumpasında 48 eski hakim ve savcı hakkında iddianame hazırlandı

FETÖ'nün Poyrazköy kumpasında firari eski savcılar Zekeriya Öz ve Fikret Seçen'in de aralarında olduğu 48 eski hakim ve savcı hakkında iddianame hazırlandı.

FETÖ'nün Poyrazköy kumpasında firari eski savcılar Zekeriya Öz ve Fikret Seçen'in de aralarında olduğu 48 eski hakim ve savcı hakkında iddianame hazırlandı. İddianamede Öz ve Seçen'in 83 yıla kadar hapis cezasıyla cezalandırılması talep edildi.

Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından, FETÖ adına yapılan 'Poyrazköy' soruşturmasını yürüten dönemin özel yetkili savcıları Zekeriya Öz, Fikret Seçen, Mehmet Berk ile hakimler Mehmet Ekinci ve Mehmet Karababa'nın da aralarında bulunduğu toplam 48 şüpheli hakkında yürütülen soruşturma tamamlandı. İntihar eden Yarbay Ali Tatar'ın ağabeyi Ahmet Tatar ile örgütün operasyonlarında mağdur olan 92 kişi ve kuruluş, suçtan zarar gören sıfatıyla iddianamede yer aldı.

"OLMAYAN BİR ÖRGÜT ALGISI YARATTILAR"

İddianamede şüphelilerin planlı ve sistematik şekilde yürütülen bir organizasyonun parçası olarak, mesleğin şeref ve onurunu bozdukları ve gerçekte olmayan bir örgütlenmeye dair algı yaratıkları vurgulandı. Şüphelilerin devletin yargı gücünü bir silah olarak kullanarak, hukuk güvenliğini ortadan kaldıran, daha önceden kurgulanmış soruşturmaları ve kovuşturmaları yürüttükleri anlatıldı. İddianamede hukuka aykırı elde edilen delilleri, kişileri suçlamak için üretilen sahte delilerle, yeterli inceleme yapılmadan kasıtlı hazırlanan ve adli işlemi meşrulaştıran sahte raporları kullandıkları bildirildi. Şüphelilerin maddi gerçeği araştırmadıkları gibi araştırılması yönündeki talepleri de görmezden geldikleri vurgulandı. İddianamede, şüphelilerin 'Poyrazköy' kumpasıyla, Deniz Kuvvetleri Komutanlığı'nın üst düzey subaylarının tasfiye edilmesi, yerlerine getirilecek terör örgütü üyelerinin 15 Temmuz darbe girişimini gerçekleştirmesinin planlandığı anlatıldı. İddianamede şüphelilerden Zekeriya Öz, Ercan Şafak, Fikret Seçen ve Mehmet Murat Yönder, 'Özel hayatın gizliliğini ihlal etme', 'Gizliliğin ihlali', "Haberleşmenin gizliliğini ihlal etme', 'Suç delillerini yok etme, gizleme veya değiştirme', 'İftira', 'Kişisel verileri hukuka aykırı olarak ele geçirmek ve yaymak', 'Kamu görevlisinin resmi belgede sahteciliği', 'Suçluyu kayırma', 'Kişiyi hürriyetinden yoksun kılma', 'Görevi kötüye kullanma' suçlarından 22 yıl 4'er aydan 83'er yıla kadar hapis cezasına çarptırılması istendi. Diğer şüphelilerin ise çeşitli suçlardan değişen oranlarda hapis cezası ile cezalandırılmaları istendi.


YORUMLAR
500
Zekeriya Öz'ün de arlarında bulunduğu 48 FETÖ'cü hakim savcıya iddianame Zekeriya Öz'ün de arlarında bulunduğu 48 FETÖ'cü hakim savcıya iddianame Bozdağ: 'Hakim ve savcı adaylığı sistemini kaldırıyor, yerine hakim ve savcı yardımcılığı müessesesini getiriyoruz' Bozdağ: 'Hakim ve savcı adaylığı sistemini kaldırıyor, yerine hakim ve savcı yardımcılığı müessesesini getiriyoruz'
Kaynak: DHA

Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel FETÖ'nün 'Poyrazköy' kumpasında 48 eski hakim ve savcı hakkında iddianame hazırlandı - Son Dakika


Son Dakika
18:52 Chelsea'nin yıldız ismi, model Holly Scarfone ile el ele görüntülendi
18:46 Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın operasyon sinyali sonrası SMO, Tel Rıfat ve Münbiç'e mühimmat yığdı
18:43 Kraliçe Elizabeth'in tahta çıkışının 70. yılı kutlamalarına protestocular damga vurdu
18:41 Fenerbahçe Opet Kadın Voleybol Takımı, milli oyuncu Meryem Boz'u kadrosuna dahil etti
18:38 Borsa İstanbul, tüm zamanların en yüksek kapanış rekorunu kırdı
18:31 Ünlü futbolcunun iki kadınla otel odasında görüntüleri çıktı! Nişanlısının tepkisi ise olaydan daha çok şaşırttı
18:05 Gıda krizinin çözümü için gözler Türkiye'de! Tahıl koridoru oluşturulacak
18:02 Anadolu Parsı, 1974'ten sonra ilk kez görüldü
17:41 Böyle boşanma gerekçesi görülmedi! "Her gün yemekte erişte hazırlıyordu" diyerek eşinden boşandı
17:18 PSG'den senelik 100 milyon euro kazanacak Mbappe'nin istekleri bitmiyor! Neymar ve Pochettino'nun yanı sıra 12 ismin gönderilmesini istedi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 2.06.2022 19:17:04. #1.12#
SON DAKİKA: FETÖ'nün 'Poyrazköy' kumpasında 48 eski hakim ve savcı hakkında iddianame hazırlandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement