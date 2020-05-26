FETÖ'nün propaganda makineleri - Son Dakika

FETÖ'nün propaganda makineleri

TERÖR örgütü FETÖ'nün, Türkiye'deki etkinliğini kaybetmesi sonrası, firari FETÖ'cüler üzerinden kara propaganda üreterek, bunu sözde haber siteleri ve sosyal medyada gizlenmiş hesaplarla paylaştığı, bu şekilde kaos hedeflerine ulaşmayı amaçladığı belirlendi.

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TERÖR örgütü FETÖ'nün, Türkiye'deki etkinliğini kaybetmesi sonrası, firari FETÖ'cüler üzerinden kara propaganda üreterek, bunu sözde haber siteleri ve sosyal medyada gizlenmiş hesaplarla paylaştığı,  bu şekilde kaos hedeflerine ulaşmayı amaçladığı belirlendi.

DHA muhabirinin güvenlik kaynaklarından edindiği bilgilere göre, aralarında Emre Uslu, Cevheri Güven, Usame Gökçe, Said Sefa gibi firari FETÖ'cülerin Amerika, Yunanistan, Finlandiya, Almanya, Belçika gibi ülkelerde Türkiye aleyhine örgütün "propaganda makinası" olarak faaliyet yürüttüğü, haklarında onlarca farklı suçtan yakalama kararı olmasına rağmen bulundukları ülkeler tarafından haklarında hiçbir yasal işlem uygulanmadığı öğrenildi.

Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ), yurt dışına kaçan bazı üyelerini kara propaganda üretmekle görevlendirdiği, sosyal medya hesapları ve sözde haber siteleri üzerinden bu yalan bilgileri dolaşıma sokarak, Türkiye aleyhine algı oluşturmayı hedeflediği belirlendi. Güvenlik kaynaklarından alınan bilgilere göre, Emre Uslu, Cevheri Güven, Usame Gökçe, Said Sefa'nın da aralarında bulunduğu  örgütün firari FETÖ'cülerinin Amerika, Yunanistan, Finlandiya, Almanya, Belçika gibi farklı ülkelerde yaşayan  üyelerini "propaganda makinası" olarak görevlendirdiği bildirildi.

FİRARİ FETÖCÜLER ONLARCA YAKALAMA KARARINA RAĞMEN ÖZGÜRLER

Edinilen bilgilere göre, Türkiye aleyhine örgütün yalan ve yönlendirici bilgilerini dolaşıma sokan terör örgütü üyeleri, hakkında Türkiye'deki mahkemeler tarafından onlarca farklı suçtan çıkartılan yakalama kararları olmasına rağmen, bulundukları ülkeler tarafından hiçbir yasal işlem uygulanmıyor. Bu ülkeler örgütün kara propagandasını sözde haber siteleri ve sosyal medya üzerinden yayılmasını yasal olarak engellemiyor. FETÖ'cüler ile ilgili yakalama kararları "hükümeti ortadan kaldırmaya teşebbüs, silahlı terör örgü kurmak, terör örgütü üyesi olmak, terör örgütü propagandası yapmak, terör örgütlerinin yayınlarını basmak veya yayınlamak, kişisel verileri hukuka aykırı olarak ele geçirmek, yaymak ve hakaret" gibi suçlardan verildiği öğrenildi. Kaçak FETÖ'cülerin Fuat Avni adlı örgüt sitesinin yöneticilerinden olduğu da biliniyor.

KONU BAŞLIKLARINI FETO ELEBAŞI BELİRLİYOR

Güvenlik kaynakları terör örgütünün kara propaganda konu başlıklarını FETÖ elebaşı Fetullah Gülen ve yakın çevresinin belirlediğini bildirdi. Kara propagandada dünya ve ülke gündeme göre değişen konuların yanısıra, Türkiye aleyhine AİHM başta olmak üzere uluslararası kurumlardan karar çıkartabilmek amacıyla haksız ve hukuksuz yargılama, cezaevinde işkence, gibi sürekli tekrar edilen yalan haber ve mesajları yer alıyor.


Türkiye, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 26.05.2020 12:45 Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel FETÖ'nün propaganda makineleri - Son Dakika

Son Dakika

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