Son Dakika Haberleri: Fetö'nün Rize'deki "Polis Mahrem İmamı" Tutuklandı

Fetö'nün Rize'deki "Polis Mahrem İmamı" Tutuklandı

15 dakika önce

FETÖ/PDY'nin Rize Emniyet Müdürlüğündeki "polis mahrem imamı" olduğu iddia edilen ve Samsun'da gözaltına alınan şüpheli, tutuklandı.

Fetö'nün Rize'deki
FETÖ/PDY'nin Rize Emniyet Müdürlüğündeki "polis mahrem imamı" olduğu iddia edilen ve Samsun'da gözaltına alınan şüpheli, tutuklandı.

Samsun Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince, Rize'de "polis mahrem imamı" olduğu iddia edilen Kadir D, 28 Aralık'ta gözaltına alındı.

Örgütün şifreli haberleşme uygulaması "ByLock"u kullandığı tespit edilen şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Zanlı, çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 04.01.2019 04:47 Kaynak: AA

Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Dini Nikahlı Eşine Kızıp 2 Yaşındaki Kızını Rehin Aldı Kendini Basket Potasına Asan Genci, Polis Son Anda Kurtardı

Vekalet İşlemleri İçin Gittiği Noterde Dayak Yedi Kendini Potaya Asarak İntihar Girişiminde Bulunan Çocuğu, Polis Son Anda Kurtardı
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 4.1.2019 17:02:30. #1.53#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Fetö'nün Rize'deki "Polis Mahrem İmamı" Tutuklandı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]