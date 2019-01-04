Fetö'nün Rize'deki "Polis Mahrem İmamı" Tutuklandı

FETÖ/PDY'nin Rize Emniyet Müdürlüğündeki "polis mahrem imamı" olduğu iddia edilen ve Samsun'da gözaltına alınan şüpheli, tutuklandı.

FETÖ/PDY'nin Rize Emniyet Müdürlüğündeki "polis mahrem imamı" olduğu iddia edilen ve Samsun'da gözaltına alınan şüpheli, tutuklandı.



Samsun Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince, Rize'de "polis mahrem imamı" olduğu iddia edilen Kadir D, 28 Aralık'ta gözaltına alındı.



Örgütün şifreli haberleşme uygulaması "ByLock"u kullandığı tespit edilen şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.



Zanlı, çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.

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