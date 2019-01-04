Son Dakika Haberleri: Fetö'nün Rize Polis Mahrem Sorumlusu Samsun'da Tutuklandı

Fetö'nün Rize Polis Mahrem Sorumlusu Samsun'da Tutuklandı

43 dakika önce

Fethullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) soruşturması kapsamında örgütün Rize polis mahrem sorumlusu olduğu iddia edilen 1 zanlı Samsun'da gözaltına alındı ve çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Fetö'nün Rize Polis Mahrem Sorumlusu Samsun'da Tutuklandı, System.String[]
Fethullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) soruşturması kapsamında örgütün Rize polis mahrem sorumlusu olduğu iddia edilen 1 zanlı Samsun'da gözaltına alındı ve çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

FETÖ/PDY soruşturması kapsamında örgütün Rize mahrem sorumlusu olduğu iddia edilen K.D., Samsun'da geçen hafta gözaltına alındı. Samsun Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğündeki sorgusu tamamlanan K.D., Samsun Adliyesine sevk edildi. Nöbetçi mahkemeye ifade veren K.D., "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan tutuklanarak Samsun T Tipi Kapalı Cezaevine gönderildi. - SAMSUN

»  »      Haber Yayın Tarihi : 04.01.2019 04:14 Kaynak: İHA

Polis, Rize, Samsun, 3. Sayfa
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