Fetö'nün Rize Polis Mahrem Sorumlusu Samsun'da Tutuklandı
1 saat önce
FETÖ'nün Rize polis mahrem sorumlusu Samsun'da tutuklandıSAMSUN - Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması soruşturması kapsamında örgütün Rize polis mahrem sorumlusu olduğu iddia edilen bir kişi Samsun'da gözaltına alındı ve çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.
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SAMSUN - Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması soruşturması kapsamında örgütün Rize polis mahrem sorumlusu olduğu iddia edilen bir kişi Samsun'da gözaltına alındı ve çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.
FETÖ/PDY soruşturması kapsamında örgütün Rize mahrem sorumlusu olduğu iddia edilen K.D., Samsun'da geçen hafta gözaltına alındı. Samsun Emniyet Müdürlüğü
Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğündeki sorgusu tamamlanan K.D., bugün Samsun Adliyesine sevk edildi. Nöbetçi mahkemeye ifade veren K.D., "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan tutuklanarak Samsun T Tipi Kapalı Cezaevine gönderildi.
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Haber Yayın Tarihi : 04.01.2019 05:02 Kaynak: İHA
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