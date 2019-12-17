FETÖ'nün Sağlık Bakanlığı ve hastanelerdeki yapılanmasına yönelik Ankara'daki soruşturmada 5'i... - Son Dakika

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FETÖ'nün Sağlık Bakanlığı ve hastanelerdeki yapılanmasına yönelik Ankara'daki soruşturmada 5'i...
6 saat önce
FETÖ'nün Sağlık Bakanlığı ve hastanelerdeki yapılanmasına yönelik Ankara'daki soruşturmada 5'i aktif görevli 18 kişi için gözaltı kararı çıkarıldı.
Haber Yayın Tarihi: 17.12.2019 09:46 Kaynak: AA
FETÖ'nün Sağlık Bakanlığı ve hastanelerdeki yapılanmasına yönelik Ankara'daki soruşturmada 5'i aktif görevli 18 kişi için gözaltı kararı çıkarıldı.
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