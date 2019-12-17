FETÖ'nün Sağlık Bakanlığı yapılanmasına yönelik operasyon - Son Dakika
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FETÖ'nün Sağlık Bakanlığı yapılanmasına yönelik operasyon

6 saat önce

Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) Sağlık Bakanlığı ve hastanelerdeki yapılanmasına yönelik soruşturmada, 5'i aktif görevde 18 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi.

FETÖ'nün Sağlık Bakanlığı yapılanmasına yönelik operasyon, System.String[]

Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) Sağlık Bakanlığı ve hastanelerdeki yapılanmasına yönelik soruşturmada, 5'i aktif görevde 18 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığından yapılan açıklamaya göre, FETÖ'ye yönelik yürütülen soruşturmalar kapsamında, Sağlık Bakanlığı ve bağlı hastanelerde görevli 5'i aktif görevde olmak üzere 10'u doktor, 18 şüpheli hakkında gözaltı kararı çıkarıldı.

Başsavcılığın talimatı üzerine harekete geçen Ankara Emniyet Müdürlüğü ekiplerince, Ankara merkezli 5 ildeki operasyonlarda 10 şüpheli yakalandı.

Diğer şüphelilerin yakalanmasına yönelik çalışmalar sürüyor.

Sağlık Bakanlığı, Ankara, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 17.12.2019 10:06 Kaynak: AA
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