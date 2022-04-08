FETÖ'nün sağlık yapılanmasına 11 tutuklama - Son Dakika
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FETÖ'nün sağlık yapılanmasına 11 tutuklama

08.04.2022 21:11
FETÖ'nün sağlık yapılanmasına 11 tutuklama

DENİZLİ'de polis, Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) sağlık yapılanması kapsamında, aralarında ihraç edilen doçentlerin de bulunduğu haklarında kesinleşmiş hapis cezaları bulunduğu için arama kararı bulunan kişilere yönelik yaptığı operasyonda yakalanan 11 kişi tutuklandı.

DENİZLİ'de polis, Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) sağlık yapılanması kapsamında, aralarında ihraç edilen doçentlerin de bulunduğu haklarında kesinleşmiş hapis cezaları bulunduğu için arama kararı bulunan kişilere yönelik yaptığı operasyonda yakalanan 11 kişi tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü, Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, FETÖ terör örgütünün Denizli'deki sağlık yapılanmasına yönelik, "Silahlı Terör Örgütüne Üye Olmak" ve "Örgüte Bilerek, İsteyerek Yardım Etmek" suçlarından haklarında kesinleşmiş hapis cezaları bulunduğu için arama kararı çıkartılan kişileri yakalamak için çalışma başlattı. Polis ekipleri dün düzenledikleri operasyonda aralarında ihraç edilen doçentler ve öğretim üyelerinin de bulunduğu 11 kişiyi gözaltına aldı. Emniyetteki işlemlerinin ardından Adliyeye sevk edilen 11 kişi tutuklandı.


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Fetullahçı Terör Örgütü, Denizli, Terör, Polis, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel FETÖ'nün sağlık yapılanmasına 11 tutuklama - Son Dakika


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