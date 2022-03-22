FETÖ'nün sağlık yapılanmasına yönelik soruşturmada 15 gözaltı kararı - Son Dakika
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FETÖ'nün sağlık yapılanmasına yönelik soruşturmada 15 gözaltı kararı

22.03.2022 09:07
FETÖ'nün sağlık yapılanmasına yönelik soruşturmada 15 gözaltı kararı

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığının, Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) sağlık yapılanmasına yönelik soruşturmasında 4'ü aktif görevde 15 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığının, Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) sağlık yapılanmasına yönelik soruşturmasında 4'ü aktif görevde 15 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi.

Başsavcılıktan yapılan açıklamaya göre, Terör Suçları Soruşturma Bürosunca FETÖ'nün sağlık yapılanmasına yönelik soruşturmada örgütün gizli haberleşme aracı ByLock programını kullandıkları tespit edilen ve haklarında ardışık arama, örgütün tepe yönetimiyle görüşme, örgütle iltisaklı iş yerlerinde SGK kaydı gibi deliller bulunan 15 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi.

Şüphelilerden 4'ünün aktif görevde olduğu, 10'unun sağlık teşkilatı bünyesinde çeşitli kademelerde çalışırken örgütle irtibatları nedeniyle meslekten çıkarıldığı belirtildi.

Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince, Ankara merkezli 4 ilde gözaltı işlemlerine devam edildiği kaydedildi.

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Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca FETÖ/PDY silahlı terör örgütünün sağlık yapılanmasına yönelik yürütülen soruşturmalar kapsamında; 15 şüpheli... Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca FETÖ/PDY silahlı terör örgütünün sağlık yapılanmasına yönelik yürütülen soruşturmalar kapsamında; 15 şüpheli...

Fetullahçı Terör Örgütü, Cumhuriyet, Gözaltı, Terör, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel FETÖ'nün sağlık yapılanmasına yönelik soruşturmada 15 gözaltı kararı - Son Dakika


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