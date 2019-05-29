Son Dakika Haberleri: FETÖ'nün Sakarya'daki yeni yapılanmasına darbe
Son Dakika 3. Sayfa Haber

FETÖ'nün Sakarya'daki yeni yapılanmasına darbe

1 saat önce

Sakarya'da FETÖ'nün yeniden yapılanması için çalışma yürüttükleri iddiasıyla gözaltına alınan 3'ü yabancı uyruklu 20 kadından 8'i tutuklandı.

FETÖ'nün Sakarya'daki yeni yapılanmasına darbe, System.String[]
Sakarya'da FETÖ'nün yeniden yapılanması için çalışma yürüttükleri iddiasıyla gözaltına alınan 3'ü yabancı uyruklu 20 kadından 8'i tutuklandı.

15 Temmuz 2016 gecesi Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) mensuplarınca gerçekleştirilmek istenen darbe teşebbüsü sonrasında Sakarya Cumhuriyet Başsavcılığınca başlatılan soruşturmalar devam ediyor. Soruşturmalar kapsamında FETÖ'nün il genelinde yeni bir yapılanma içinde olduğu belirlendi. Yapılan teknik çalışmalar ve tespitler sonucunda Sakarya İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü (KOM) ekipleri, örgüte eleman temin edebilmek için özellikle öğrencilerle irtibat kurdukları ve 'kadın öğrenci yapılanmasını' oluşturmaya çalıştıkları belirlenen 20 kişinin yakalanmasına yönelik operasyon düzenledi. Hendek ilçesinde 3 ev ile il merkezindeki farklı adreslere düzenlenen operasyonda 3'ü yabancı uyruklu 20 kadın gözaltına alındı. Emniyetteki işlemleri tamamlanan şüpheliler, sağlık kontrolünden geçirildikten sonra adliyeye sevk edildi. Şüphelilerden 4'ü savcılık sorgularının ardından serbest bırakıldı. Hakim karşısına çıkan şüphelilerden 8'i tutuklanırken, 3 yabancı uyruklu kadının da aralarında bulunduğu 8 şüpheli ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. - SAKARYA
Haber Yayın Tarihi : 29.05.2019 02:13 Kaynak: İHA
Sakarya, 3. Sayfa
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


İmamoğlu'nun montajlanan konuşmasında soruyu soran gazeteciden açıklama Tokat'ta hareketli dakikalar! Tezgaha bıraktı, altınları alıp kaçtı Annesini döven babasını öldürmüştü! Savcı "Ağır tahrik var" dedi Talihsiz genç, kendisini cinsel ilişki vaadiyle kandıran kadının tuzağına düşüp dayak yedi

SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 29.5.2019 15:27:51. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: FETÖ'nün Sakarya'daki yeni yapılanmasına darbe
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]