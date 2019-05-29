FETÖ'nün Sakarya'daki yeni yapılanmasına operasyon

Sakarya
'da, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'nın (FETÖ/PDY) il genelinde yeniden yapılanması için çalışma yürüttükleri iddiasıyla gözaltına alınan 3'ü yabancı uyruklu 20 kadın zanlıdan 8'i tutuklandı.
Sakarya Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında, teknik çalışmalar ve tespitler sonucunda, FETÖ/PDY'nin il genelinde yeni bir yapılanma içinde olduğu belirlendi.
Soruşturma çerçevesinde, İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi
ekiplerince örgüte eleman temin edebilmek amacıyla özellikle öğrencilerle irtibat kurdukları ve "kadın öğrenci yapılanması"nı oluşturmaya çalıştıkları belirlenen 20 şüphelinin yakalanmasına yönelik operasyon düzenlendi. Hendek
ilçesindeki 3 ev ile il merkezindeki farklı adreslere düzenlenen operasyonda, 3'ü yabancı uyruklu 20 kadın şüpheli gözaltına alındı.
Emniyetteki işlemleri tamamlanan zanlılar, sağlık kontrolünden geçirildikten sonra adliyeye sevk edildi.
Şüphelilerden 4'ü savcılık sorgularının ardından salıverildi.
Nöbetçi sulh ceza hakimliğine çıkartılan zanlılardan 8'i tutuklanırken, 3 yabancı uyruklunun da aralarında bulunduğu 8 şüpheli ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
Örgüt evlerinde görüşmeler ve toplantılar yapan zanlıların, gizliliğe azami derecede özen gösterdikleri kaydedildi. Şüphelilerin, yine bu amaçla birbirlerini tanımayan farklı öğrenci grupları oluşturarak, her öğrenciye kod isim verdikleri belirtildi.