Son Dakika Haberleri: FETÖ'nün "Samsun bölge arama tarama mesulü"nün eşine ev hapsi
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FETÖ'nün "Samsun bölge arama tarama mesulü"nün eşine ev hapsi

1 saat önce

Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) soruşturması kapsamında tutuklanan örgütün "Samsun bölge arama tarama mesulü"nün eşine adli kontrol hükümleri kapsamında ev hapsi verildi.

FETÖ'nün
Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) soruşturması kapsamında tutuklanan örgütün "Samsun bölge arama tarama mesulü"nün eşine adli kontrol hükümleri kapsamında ev hapsi verildi.
Samsun Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında hakkında yakalama kararı bulunan örgütün "Samsun bölge arama tarama mesulü" olduğu iddia edilen Yunus K'nin eşi Semra K, İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerine teslim oldu.
Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlıya, çıkarıldığı hakimlikçe adli kontrol hükümleri kapsamında elektronik kelepçe takılarak ev hapsi verildi.
Telefonunda 3 ByLock kaydı ve Bank Asya'da katılım hesabı olduğu tespit edilen zanlının, eşi gibi örgüt içinde "Samsun bölge arama tarama mesulü" olduğu öne sürüldü.
Yunus K. İstanbul'da 22 Mayıs'ta yapılan Genel Bilgi Toplama (GBT) uygulamasında gözaltına alınmış, 5 ByLock kaydı tespit edilen ve kapatılan Canik Başarı Üniversitesinde matematik dersi verdiği öğrenilen zanlı tutuklanmıştı.
Haber Yayın Tarihi : 31.05.2019 03:31 Kaynak: AA
Samsun, Güncel
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