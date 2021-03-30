Son dakika haberleri | FETÖ'nün savunma sanayi yapılanmasına yönelik soruşturmada 26 gözaltı kararı
30.03.2021 09:09
Edinilen son dakika haberine göre Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) savunma sanayi yapılanmasına yönelik soruşturma kapsamında, 26 şüpheli hakkında gözaltı kararı verdi.
Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) savunma sanayi yapılanmasına yönelik soruşturma kapsamında, 26 şüpheli hakkında gözaltı kararı verdi.
Başsavcılıktan yapılan açıklamada, FETÖ'nün savunma sanayi alanındaki örgütlenmesinin deşifresine yönelik MİT Başkanlığıyla koordineli olarak yürütülen soruşturmada, örgütün mahrem imamlarıyla ankesörlü sabit hatlar üzerinden haberleştikleri belirlenen savunma sanayi şirketlerinin eski çalışanlarından 26 zanlı hakkında gözaltı kararı verildiği bildirildi.
Açıklamada, Ankara Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince 5 ilde şüphelilerin yakalanmasına yönelik operasyonların sürdürüldüğü kaydedildi.
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