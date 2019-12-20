FETÖ'nün Selçuk Üniversitesi Hukuk Fakültesi yapılanmasına ilişkin davada karar - Son Dakika
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FETÖ'nün Selçuk Üniversitesi Hukuk Fakültesi yapılanmasına ilişkin davada karar

6 saat önce

Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) Selçuk Üniversitesi (SÜ) Hukuk Fakültesindeki yapılanmasına ilişkin davada yargılanan 25 sanıktan 4'üne 6 yıl 3 ay ila 7 yıl 6 ay arasında değişen hapis cezaları verildi, aralarında iki eski dekanın da bulunduğu 20'si beraat etti, birinin dosyası ayrıldı.

FETÖ'nün Selçuk Üniversitesi Hukuk Fakültesi yapılanmasına ilişkin davada karar, System.String[]

Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) Selçuk Üniversitesi (SÜ) Hukuk Fakültesindeki yapılanmasına ilişkin davada yargılanan 25 sanıktan 4'üne 6 yıl 3 ay ila 7 yıl 6 ay arasında değişen hapis cezaları verildi, aralarında iki eski dekanın da bulunduğu 20'si beraat etti, birinin dosyası ayrıldı.

Konya 6. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmada tutuksuz sanıklar ve avukatları hazır bulundu.

Son sözleri sorulan sanıklardan eski SÜ Genel Sekreteri ve eski Hukuk Fakültesi Dekanı Ömer Ulukapı, hakkındaki suçlamaları kabul etmedi.

Beraatini talep eden sanık Ulukapı, "Bu lanet örgütle hiçbir zaman bir alakam olmamıştır. Bilakis bu yapının mağdur ettiği kişilerden biriyim." dedi.

Hakkındaki suçlamaları reddeden, bir dönem Selçuk Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dekanlığı yapan sanık Mehmet Ayan da "Benim FETÖ/PDY üyeliğinden, bu örgüte bilerek veya isteyerek yardım etme suçundan cezalandırılmamı gerektirecek herhangi bir eylemim olmamıştır. Bu durumun açıkça vurgulandığı şekilde beraatime karar verilmesini talep ediyorum." beyanında bulundu.

Mahkeme heyeti, "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan Mücahit Ünal'a 6 yıl 10 ay 15 gün, Ömer Faruk Sözen ve Muhammet Yusuf Eren'e 6 yıl 3'er ay, firari Yusuf Deniz'e 7 yıl 6 ay hapis cezası verdi.

Heyet, aralarında Ulukapı ile Ayan'ın da bulunduğu 20 sanığın "mahkumiyete yetecek derecede, her türlü şüpheden uzak, kesin ve inandırıcı delil elde edilemediği, dolayısıyla suçu işlediklerinin sabit olmadığı" gerekçesiyle beraatine hükmetti.

Sanık Halit Ö'nün dosyasının ayrılmasına karar veren heyet, firari sanık Deniz hakkında tutuklamaya yönelik yakalama kararı çıkarttı.

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Haber Yayın Tarihi: 20.12.2019 06:02 Kaynak: AA
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