Fetö'nün Şifreli Haberleşme Programı Bylock Kullandıkları İddiasıyla Gözaltı Kararı Verilen 42...
1 saat önce
FETÖ'nün şifreli haberleşme programı ByLock kullandıkları iddiasıyla gözaltı kararı verilen 42 şüphelinin yakalanması için İstanbul merkezli 11 ilde eş zamanlı operasyon başlatıldı.
FETÖ'nün şifreli haberleşme programı ByLock kullandıkları iddiasıyla gözaltı kararı verilen 42 şüphelinin yakalanması için İstanbul
merkezli 11 ilde eş zamanlı operasyon başlatıldı.
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Haber Yayın Tarihi : 04.01.2019 09:42 Kaynak: AA
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