Son Dakika Haberleri: Fetö'nün Şifreli Haberleşme Programı Bylock Kullandıkları İddiasıyla Gözaltı Kararı Verilen 42...

Fetö'nün Şifreli Haberleşme Programı Bylock Kullandıkları İddiasıyla Gözaltı Kararı Verilen 42...

1 saat önce

FETÖ'nün şifreli haberleşme programı ByLock kullandıkları iddiasıyla gözaltı kararı verilen 42 şüphelinin yakalanması için İstanbul merkezli 11 ilde eş zamanlı operasyon başlatıldı.

Fetö'nün Şifreli Haberleşme Programı Bylock Kullandıkları İddiasıyla Gözaltı Kararı Verilen 42..., System.String[]
FETÖ'nün şifreli haberleşme programı ByLock kullandıkları iddiasıyla gözaltı kararı verilen 42 şüphelinin yakalanması için İstanbul merkezli 11 ilde eş zamanlı operasyon başlatıldı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 04.01.2019 09:42 Kaynak: AA

İstanbul, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



CHP'nin İstanbul'un 6 İlçesinde Mevcut Belediye Başkanlarını Aday Göstereceği Konuşuluyor 8 Yıl Önce Eşini Kaybeden İşçi Emeklisi, Sokaklara Astığı İlanla Eş Arıyor

Sokaklara Astığı İlanla Eş Arıyor CHP'nin İBB Başkan Adayı Ekrem İmamoğlu Horon Tepti, Salon Coştu
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 4.1.2019 11:05:33. #1.52#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Fetö'nün Şifreli Haberleşme Programı Bylock Kullandıkları İddiasıyla Gözaltı Kararı Verilen 42...
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]