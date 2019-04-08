Son Dakika Haberleri: Fetö'nün Şifreli Mesajlaşma Programı Bylock'u Kullandığı Belirlenen ve 17-25 Aralık Gibi Kumpas...

Fetö'nün Şifreli Mesajlaşma Programı Bylock'u Kullandığı Belirlenen ve 17-25 Aralık Gibi Kumpas...

1 saat önce

FETÖ'nün şifreli mesajlaşma programı ByLock'u kullandığı belirlenen ve 17-25 Aralık gibi kumpas soruşturmalarında görev alan FETÖ sanığı eski emniyet müdürlerinin eşleri ve kardeşlerinin de aralarında bulunduğu 12 tutuklu sanığın "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan ayrı ayrı 6 yıl 3...

Fetö'nün Şifreli Mesajlaşma Programı Bylock'u Kullandığı Belirlenen ve 17-25 Aralık Gibi Kumpas..., System.String[]
FETÖ'nün şifreli mesajlaşma programı ByLock'u kullandığı belirlenen ve 17-25 Aralık gibi kumpas soruşturmalarında görev alan FETÖ sanığı eski emniyet müdürlerinin eşleri ve kardeşlerinin de aralarında bulunduğu 12 tutuklu sanığın "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan ayrı ayrı 6 yıl 3 ay hapis cezasıyla cezalandırılmasına karar verildi

»  »      Haber Yayın Tarihi : 08.04.2019 05:19 Kaynak: AA

Aralık, Güncel
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