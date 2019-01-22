Son Dakika Haberleri: Fetö'nün "Siirt Eğitim Danışmanına" 10 Yıl Hapis

Fetö'nün "Siirt Eğitim Danışmanına" 10 Yıl Hapis

1 saat önce

Gaziantep'te, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik davada, örgütün Siirt yapılanmasının eğitim danışmanı olduğu iddiasıyla yargılanan sanık 10 yıl hapis cezasına çarptırıldı.

Fetö'nün
Gaziantep'te, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik davada, örgütün Siirt yapılanmasının eğitim danışmanı olduğu iddiasıyla yargılanan sanık 10 yıl hapis cezasına çarptırıldı.

7. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya, tutuklu sanık Hüseyin Yavuz Yılmaz ile avukatı katıldı.

Hakkındaki suçlamaları kabul etmeyen sanık Yılmaz, herhangi bir terör örgütüyle bağlantısının bulunmadığını ve ByLock kullanmadığını savundu.

Duruşma savcısı, esasa ilişkin mütalaasında, sanığın ByLock ve KakaoTalk programlarını kullandığını, "Ali İhsan" kod adıyla tanındığını ve örgütün Siirt yapılanmasında "eğitim danışmanı" olarak görev yaptığını belirterek, cezalandırılmasını talep etti.

Mahkeme heyeti, sanık Yılmaz'a "terör örgütüne üye olmak" suçundan 10 yıl hapis cezası vererek, tutukluluk halinin devamına hükmetti.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 22.01.2019 11:17 Kaynak: AA

Gaziantep, Siirt, Güncel
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