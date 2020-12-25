FETÖ'nün 'sınav çalışma evleri'nde kalan 21 şüpheliye gözaltı kararı - Son Dakika

FETÖ'nün 'sınav çalışma evleri'nde kalan 21 şüpheliye gözaltı kararı
25.12.2020 09:30
ANKARA merkezli 12 ilde, FETÖ/PDY'nin 2016 yılından önce oluşturduğu 'sınav çalışma evleri'nde kaldıkları tespit edilen 21 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi.
ANKARA merkezli 12 ilde, FETÖ/PDY'nin 2016 yılından önce oluşturduğu 'sınav çalışma evleri'nde kaldıkları tespit edilen 21 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi.
Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'ndan yapılan yazılı açıklamaya göre, Terör Suçları Soruşturma Bürosu'nca yürütülen soruşturma kapsamında 21 şüphelinin, FETÖ/PDY'nin 2016'dan önce Ankara'da oluşturduğu 'sınav çalışma evleri'nde kaldıkları tespit edildi. Ankara merkezli 12 ilde, şüpheliler hakkında gözaltı kararı verildi. Şüphelilerin yakalanmasına yönelik işlemlerin İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince sürdürüldüğü belirtildi.
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