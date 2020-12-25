FETÖ'nün "sınav çalışma evlerine" yönelik soruşturmada 21 gözaltı kararı - Son Dakika

FETÖ'nün "sınav çalışma evlerine" yönelik soruşturmada 21 gözaltı kararı

25.12.2020 10:41
FETÖ'nün

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, 2016 öncesinde Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) başkentteki sınav çalışma evlerinde kaldığı belirlenen 21 kişi hakkında gözaltı kararı çıkardı.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, 2016 öncesinde Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) başkentteki sınav çalışma evlerinde kaldığı belirlenen 21 kişi hakkında gözaltı kararı çıkardı.

Başsavcılıktan yapılan açıklamaya göre, Terör Suçları Soruşturma Bürosunca yürütülen soruşturma kapsamında örgütün 15 Temmuz darbe girişimi öncesi Ankara'daki sınav çalışma evlerinde kaldıkları tespit edilen 21 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi.

İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince şüphelilerin yakalanması amacıyla Ankara merkezli 12 ilde operasyon düzenlendi.

Operasyonda 15 şüpheli gözaltına alındı. Firarilerin yakalanması için çalışmaların sürdüğü bildirildi.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, Fetullahçı Terör Örgütü, Gözaltı, Ankara, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel FETÖ'nün 'sınav çalışma evlerine' yönelik soruşturmada 21 gözaltı kararı - Son Dakika


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