FETÖ'nün "Sincan bölge hadimi" ahırda yakalandı - Son Dakika
Son Dakika Güncel FETÖ'nün 'Sincan bölge hadimi' ahırda yakalandı - Son Dakika

FETÖ'nün "Sincan bölge hadimi" ahırda yakalandı

6 saat önce

Fetullahçı Terör Örgütü'ne (FETÖ) yönelik operasyon kapsamında örgütün "Sincan bölge hadimi" olduğu ileri sürülen S.K, düzenlenen operasyonla Sincan Yenikent Mahallesi'nde bir çiftliğin ahırında yakalandı.

FETÖ'nün

Fetullahçı Terör Örgütü'ne (FETÖ) yönelik operasyon kapsamında örgütün "Sincan bölge hadimi" olduğu ileri sürülen S.K, düzenlenen operasyonla Sincan Yenikent Mahallesi'nde bir çiftliğin ahırında yakalandı.

AA muhabirinin edindiği bilgiye göre, Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) Ankara Bölge Başkanlığı ve İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, FETÖ'nün sivil kanadının Ankara'da yeniden yapılanmaya gittiği ihbarı üzerine çalışma başlattı.

İhbarı değerlendiren ekipler, örgütün sözde "Sincan eyalet yapılanması" kapsamında faaliyet yürüttüğü tespit edilen S.K.'yi teknik ve fiziki takibe aldı. Örgüt içinde "Selim" kod adını kullandığı tespit edilen S.K, saklandığı Sincan Yenikent Mahallesi'ndeki çiftliğin ahırında gözaltına alındı.

Yardım adı altında para toplayıp örgüt mensuplarına gönderdiği belirlendi

Adreste yapılan aramalarda, yüklü miktarda para, çok sayıda dijital malzeme, örgütsel doküman ve sahte sürücü belgesi ele geçirildi. S.K.'nin Sincan ilçesinde "mağdurlara yardım" ve "himmet" adı altında para topladığı, bu paraları yurt dışında bulunan örgüt mensuplarına gönderdiği belirtildi.

Ankara Batı 2. Sulh Ceza Hakimliğince "silahlı terör örgütü üye olmak" suçundan aranan S.K, cezaevine gönderildi.

"İmam" yerine "Hadim"

İstihbarı çalışmalar sonucunda, 15 Temmuz darbe girişiminden önce örgüt içinde "imam" olarak adlandırılan üst düzey yöneticilere, son dönemde "hadim" adı verildiği tespit edildi.

Bu bağlamda örgütün "Sincan bölge hadimi" olduğu ileri sürülen S.K'nin verdiği bilgiler neticesinde, FETÖ'nün güncel Ankara yapılanmasına yönelik çalışmaların devam ettiği öğrenildi.

Yenikent, Ankara, Sincan, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 14.02.2020 11:22 Kaynak: AA
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