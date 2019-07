FETÖ'nün "sır kutusu" 3 yıldır aranıyor

Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) darbe girişimine ilişkin soruşturma kapsamında Akıncı Üssü'nde gözaltına alındıktan sonra serbest bırakılan darbe girişiminin kilit ismi firari Adil Öksüz, yaklaşık 3 yıldır her yerde aranıyor.

EMRE AYVAZ - Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) darbe girişimine ilişkin soruşturma kapsamında Akıncı Üssü'nde gözaltına alındıktan sonra serbest bırakılan darbe girişiminin kilit ismi firari Adil Öksüz, yaklaşık 3 yıldır her yerde aranıyor.

AA muhabirinin derlediği bilgilere göre, FETÖ'nün 15 Temmuz 2016'daki hain darbe girişiminin ardından 16 Temmuz sabahı Ankara'daki Akıncı Üssü yakınlarında yakalanan Adil Öksüz, 18 Temmuz'da getirildiği Sincan Batı Adliyesinde hakim Köksal Çelik tarafından adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Soruşturmayı yürüten savcı Mehmet Yılmaz'ın karara itirazını da Asliye Ceza Hakimi Çetin Sönmez, "delil yetersizliği"nden reddetti. Öksüz, 21 dakika kaldığı Sincan'daki adliyeden çıkarak kayıplara karıştı.

1 Eylül 2016'da yayımlanan 672 sayılı Kanun Hükmünde Kararname (KHK) kapsamında Sakarya Üniversitesi (SAÜ) Öğretim Üyeliği görevinden çıkarılan Adil Öksüz'ün hakkında çıkartılan yakalama kararı gereği, arama çalışmaları jandarma ve polis ekiplerince 3 yıldır sürdürülüyor.

Öksüz'ün, Sincan Batı Adliyesinde cumhuriyet savcılığındaki sorgusunda, "14 Temmuz'da Sakarya'dan Ankara'ya geldim. Keçiören'de kaldım. Tarla bakmak için 150 liraya anlaştığım taksici beni getirip Kazan'a bıraktı." ifadesine karşın, polisin yürüttüğü çalışma sonucu Öksüz'ün ifadesinde belirttiği Keçiören'deki 2 adresin uzun süredir boş olduğu ve kimsenin kalmadığı belirlendi. Ayrıca o gün yakalandığı yere, Keçiören bölgesinden herhangi bir taksinin de gelmediği anlaşıldı.

Adil Öksüz'ün yakalanması için belirli dönemlerde Sakarya'nın Akyazı ilçesindeki Acelle Yaylası'nda aramalar gerçekleştirildi. Her ihbarı değerlendiren ekipler, Öksüz'ün yakalanması için Sakarya'da birçok adres, yayla, ev ve ormanlık alan içinde barınmaya müsait yerleri kontrol etti, binden fazla kişiyle de mülakat yapıldı.

Öksüz'ün bir an önce yakalanması için Ankara Emniyet Müdürlüğü bünyesinde oluşturulan özel ekip de Türkiye'de "güvenli bir evde" bulunma olasılığı üzerinde durarak, 15 Temmuz öncesi irtibatlarını mercek altına alıp gidebileceği her adresi tespit etmeye çalışıyor.

FETÖ elebaşı, Adil Öksüz'ü falakaya yatırmış

İstanbul'da FETÖ soruşturması kapsamında ifadesi alınan Ü.A, FETÖ şüphelisi Ahmet Güneş'in kendisine, örgüt elebaşı Fetullah Gülen'in sözlerini dinlemediği gerekçesiyle aralarında Adil Öksüz ve Mustafa Yeşil'in de bulunduğu örgüt mensuplarını falaka usulüyle dövdüğünü iddia etti.

Tanık Ü.A, "Ahmet Güneş; örgüt elebaşısı Gülen'in, Adil Öksüz ve Mustafa Yeşil'e, yemek yediği tabak ve materyalleri, kanserojen etki yaratır diye normal deterjan yerine arap sabunu ile yıkattırdığını anlattı. Yine bir defasında Güneş, Öksüz ve Yeşil'in, tabak ve kaşıkları normal deterjanla yıkadıklarını ancak Gülen'in yemek esnasında bunları koklayarak durumu fark ettiğini ve kendilerini falaka denilen usulle dövdüğünü anlatmıştı." ifadesini verdi.

Adil Öksüz'ün Almanya'da görüldüğü iddia edildi

Adil Öksüz'ün Almanya'ya kaçtıktan sonra örgütün Berlin'deki hücre evlerinde kaldığı iddia edildi.

Anadolu Ajansına ulaşan bir ihbar mektubunda, Adil Öksüz'ün Almanya'nın başkenti Berlin'in Neukölln ilçesinde Friedelstr 48. 12047 adresinde, "S. Yaşar" adına kayıtlı bir evde saklandığı belirtildi.

Bu ihbar üzerine, söz konusu adrese giden AA muhabirleri, firari Öksüz'ün izini sürdü. Çoğunlukla göçmenlerin yaşadığı ilçedeki eve ulaşıldığında, kapı zilinde buranın ev sahibi olduğu tahmin edilen "Yaşar" isminin yazılı olduğu görüldü.

Dairenin, apartmanın caddeye bakan cephesi yerine sadece arka bahçeyi gören ve dışarıdan fark edilemeyecek bir cephede yer alması dikkati çekti.

AA'nın görüntülediği ve zilini çaldığı dairede kimse kapı açmazken, apartmanın Alman sakinleri de S. Yaşar adında bir kişiyi tanımadıklarını söyledi.

AA muhabirinin güvenilir kaynaklardan edindiği bilgilere göre, Öksüz'ü saklayan kilit isim, Berlin'deki FETÖ yapılanmasının etkili unsurlarından firari Ali A. Berlin'de birçok gayrimenkulü bulunan Ali A, 15 Temmuz darbe girişiminin ardından Türkiye'den çok sayıda FETÖ üyesinin yasa dışı yollarla başta Almanya olmak üzere Avrupa ülkelerine kaçışını ve barınmasını organize etti.

Öksüz'ün de bu evlerden birinde saklandığı düşünülüyor. Öksüz'ün Ali A. tarafından korunduğu, bu kişinin yardımıyla dikkat çekmeyecek şekilde Almanya içinde seyahat ettiği gelen bilgiler arasında.

Almanya'ya "Adil Öksüz" notası

Firari Öksüz'ün Almanya'da görüldüğü iddiası üzerine Türkiye, üst düzeyde diplomatik girişimde bulundu.

Alman Dışişleri Bakanlığına verilen notada, basına yansıyan haberlerde Öksüz'ün Almanya'nın farklı kentlerinde görüldüğünün ifade edildiği hatırlatılarak, bu konuda Alman makamlarının bilgisi olup olmadığı soruldu ve haberlere yansıyan iddiaların araştırılması istendi.

Öksüz'ün 15 Temmuz 2016'daki darbe girişiminin kilit isimlerinden olduğuna işaret edilen notada, firari sanığın Almanya'da bulunduğunun tespit edilmesi durumunda yakalanarak suçluların iadesi anlaşması uyarınca Türkiye'ye iadesi talep edildi.



Ankara 4. Ağır Ceza Mahkemesince, Almanya'da olduğu iddia edilen Öksüz'ün iadesi istendi.

"Akıncı Üssü Davası"na bakan Ankara 4. Ağır Ceza Mahkemesi, firari Öksüz'ün Türkiye'ye iadesi için hazırlanan talepnameyi Almanya'ya iletilmek üzere Adalet Bakanlığına gönderdi.



Adil Öksüz'ün kod adı "Namık"

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamındaki çalışmalarda, Öksüz'ün kod adının "Namık" olduğu ortaya çıktı.

Darbe girişiminden önce örgütün Kuleli Askeri Lisesi yapılanmasına ilişkin yürütülen soruşturma çerçevesinde, örgüte yönelik operasyonlar sonucunda yapılanmanın farklı şekilde, kadrolarını daraltarak ve genele yayılacak şekilde teşkilatlandırmaya çalıştığı belirtildi.

Örgüte mensup olan ve etkin pişmanlık hükümlerinden yararlanmak için alınan itirafçı ifadeleri doğrultusunda, firari Öksüz'ün kod adının "Namık" olduğunun belirlendiği kaydedildi.

Darbe planının her aşamasında rol aldı

Darbe girişiminin kilit ismi firari Adil Öksüz'ün darbeyi nasıl koordine ettiği ise sanık ifadeleriyle ortaya çıktı.

Soruşturma kapsamında ifadesi alınan itirafçıların verdiği bilgilere göre Öksüz, darbe girişiminden önce örgütün imamları, generaller ve askeri hakim-savcılarla toplantılar yapıp FETÖ elebaşı Gülen'e onaylattığı planın her aşamasında rol aldı.

Askeri hakim-savcılara darbe sırası ve sonrasındaki görevleri Öksüz tarafından tebliğ edilirken, darbe sonrasında kurulacak "sıkıyönetim mahkemeleri"nin başına eski Genelkurmay Adli Müşaviri Muharrem Köse'nin getirilmesinin planlandığı öne sürüldü.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca, FETÖ'nün darbe girişimine ilişkin soruşturmada, Kaynak Kağıt AŞ'nin eski Genel Müdürü Kemal Batmaz'ın, darbe girişimini Akıncı Üssündeki 143. Filo'dan Adil Öksüz ile yönettiği tespit edildi.

Batmaz'ın 11 Temmuz'da Adil Öksüz ile ABD'ye gittiği, iki gün sonra yine Öksüz ile Türkiye'ye döndüğü belirlendi. Öksüz ve Batmaz'ın Akıncı Üssü ve Atatürk Havalimanındaki görüntüleri de ortaya çıktı.

Öksüz ile Gülen'in bir arada olduğu kamera görüntüleri de FETÖ'nün 15 Temmuz'daki darbe girişimine ilişkin soruşturma dosyasına girdi.

Öksüz darbecilere villada "imamlık" yapmış

Darbe girişiminin, Ankara'da "danışmanlık merkezi" olarak kullanılan 3 katlı villada haziran ayı sonu itibarıyla planlanmaya başlandığı ortaya çıktı.

FETÖ'nün darbe girişiminin başarısız olmasının ardından 29 Temmuz'da Türk Silahlı Kuvvetlerinden ihraç edilen ve 8 Ağustos'ta gözaltına alınan "Şapka" kod adlı şüphelinin, darbe planlamasına ilişkin İzmir Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesine verdiği ifadelerde ilginç ayrıntılar yer aldı.

Salonda Kurmay Albay Bilal Akyüz, Kurmay Yarbay Barış Avıalan, Tuğgeneral Mehmet Partigöç, havacı Tuğgeneral Gökhan Şahin Sönmezateş ve Koramiral Ömer Faruk Harmancık ile tanımadığı 4-5 kişinin daha olduğunu, havacıların havacılarla karacıların karacılarla denizcilerin denizcilerle gruplandığını ve çalışma yaptığını anlatan itirafçı, buradaki namazın farzlarını da Adil Öksüz'ün kıldırdığını ifade etti.

6 Temmuz'da geldiği villada 9 Temmuz'a kadar kaldığını aktaran "Şapka", Öksüz'ün sürekli villanın diğer katlarında da gezerek askeri darbeyle ilgili çalışmaları yürüten örgüt mensuplarıyla görüşmeler yaptığını kaydetti.



Öksüz'ü serbest bırakan hakimler ihraç edildi

Hakimler ve Savcılar Kurulu (HSK) 2. Dairesi, Adil Öksüz'ü serbest bırakan hakimler Köksal Çelik ve Çetin Sönmez'i 1 Kasım 2018'de meslekten ihraç etti. Sönmez, yargılandığı Ankara 21. Ağır Ceza Mahkemesinde, "silahlı terör örgütüne üyelik" suçundan 8 yıl 9 ay hapis cezasına çarptırıldı.

Öksüz'ü arayan ekipteki şube müdürü ceza aldı

Firari Adil Öksüz'ün Sakarya'daki arama çalışmalarında da yer alan dönemin Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürü Ercan Özoğluöz, yargılandığı Sakarya 5. Ağır Ceza Mahkemesinde "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan 7 yıl 6 ay hapis cezasına çarptırıldı.

Öksüz'ün serbest bırakılması davası

Adil Öksüz'ün serbest bırakılmasıyla ilgili 13'ü asker, 14'ü Emniyet Genel Müdürlüğü personeli ve biri eski Başbakanlık Müşaviri 28 sanığın Ankara 23. Ağır Ceza Mahkemesinde yargılanmasına devam edilen davada dosya, esas hakkındaki görüşünü hazırlamak üzere cumhuriyet savcısına gönderildi.

Davanın iddianamesinde darbe girişiminin ardından Öksüz yakalandıktan sonra düzenlenen tutanakların zamanında adliyeye gönderilmediği, üzerinde ele geçirilen suç delili niteliğindeki eşyaların gerekli incelemeler yaptırılmadan Öksüz'e teslim edildiği ve Ankara Batı Adliyesine ulaştırılan soruşturma evrakının eksik olduğu belirtiliyor.

Öksüz'ün korunmasına yönelik kamu görevlileri hakkında da soruşturma başlatıldığı kaydedilen iddianamede, FETÖ'nün faaliyetleri ve özellikle 15 Temmuz 2016'da kalkıştığı darbe girişimiyle silahlı terör örgütü olduğunun kanıtlandığı ifade ediliyor.

İçişleri Bakanlığının "terörden arananlar listesi"nde "kırmızı" kategoride yer alan, yakalatana 4 milyon liraya kadar ödül konulan ve 18 Temmuz 2016'da adeta "sır" olan Adil Öksüz'ün yakalanması için yurt içi ve yurt dışında arama çalışmaları devam ediyor.

Öksüz'ün Adana'da bir otelde toplantı yaptığı iddiası

FETÖ'nün hain darbe girişiminin kilit ismi firari Adil Öksüz'ün, Adana'da örgüt toplantısı yaptığı iddia edilen otelin sahibi ve işletmecisi ile iki çalışanı hakkında "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan 15 yıla kadar hapis cezası istemiyle açılan davanın görülmesine devam ediliyor.

Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan ve 11. Ağır Ceza Mahkemesince kabul edilen iddianamede, tanıkların Öksüz'ün gizliliğe verdiği öneme ilişkin ifadeleri yer aldı.

Tanık U.Ö, ifadesinde 2015'te söz konusu otelde işe başladığını belirterek, burada örgütün sohbet toplantıları yapıldığını ileri sürdü.

Toplantı öncesi herkesin cep telefonlarının bir poşet içinde toplandığı bilgisini veren U.Ö, şöyle devam etti:

"Bu telefonlar resepsiyon görevlisi A.K'ye teslim edilirdi. Beni bu toplantılara almadıkları için içerikleri hakkında bilgi sahibi değilim. Yanılmıyorsam 2016 yılının mart ayında akşam saatlerinde yaklaşık 15 kişi kendi araçları ile otele geldiler. Şahıslardan biri benden kameraların yönünü değiştirmemi istedi. Ben de böyle bir şeyin mümkün olmayacağını söyledim. Bunun üzerine ısrar etti, yine aynı kararlılıkla hayır yanıtını verdim. Daha sonra işletmeci K.E. ile telefonla görüştüm. Bana 'kameranın yönünü çevir veya ne istiyorlarsa yap' gibi bir ifadede bulundu. Ben de kameraların yönünü çevirdim. Daha sonra televizyon izlerken, bana 'kameranın yönünü çevir' diyen insanı televizyonda gördüm. Bu şahıs Adil Öksüz'dü."

Eşi ve kayınbiraderi ABD'de görüntülendi

Adil Öksüz'ün eşi ve üç çocuğunu ABD'de yaşayan örgüt mensubu kayınbiraderi Abdulhadi Yıldırım'ın yanına FETÖ'nün darbe girişiminden bir ay önce yerleştirdiği ortaya çıkmıştı.

New Jersey eyaletine bağlı Ridgefield semtinde bulunan kardeşi Yıldırım'ın evinin önünde AA ekipleri tarafından görüntülenen Aynur Öksüz, kendisine tahsis edilen arabayı kullanıyor.

Aynur Öksüz'ün yaşadığı üç katlı evin bulunduğu Ridgefield semti, New Jersey eyaletinin lüks ve güvenli bölgelerinden biri olarak biliniyor.

Clark Avenue (caddesi) üzerinde, özel garajı ve bahçesi olan yaklaşık 550 bin dolar değerindeki evin önünde, Öksüz'ün kardeşi Abdulhadi Yıldırım'ın da kullandığı 3-4 ayrı lüks araç da bulunuyor.

Öksüz'ün kayınbiraderi Yıldırım'ın, New Jersey eyaletinin Manhattan manzaralı Edgewater semtindeki lüks oto satışı ve tamiri yapılan iş yerinde müşterilerle ilgilenirken ve çalışanlarıyla konuşurken çekilen görüntüleri, AA objektiflerine yansıdı.

Hudson Nehri'nin kenarındaki River Road (caddesi) üzerinde bulunan Edgewater Motors isimli iş yerinin önünde, çeşitli markalarda çok sayıda lüks otomobilin yer alması dikkati çekti.

Yıldırım'ın iş yerine ABD bayrağı asmaya çalışırken bunu önce kendisinin öptüğü, ardından yanındaki yeşil tişörtlü çalışanına öptürdüğü görüldü.

En yakınındaki isimler ceza aldı

Adil Öksüz'ün salıverildikten sonra Sakarya'ya geldiği yönündeki ihbarı değerlendiren polis ekipleri, Akyazı ilçesindeki kayınpederinin evinde 1 Ağustos 2016'da arama gerçekleştirdi. Öksüz'ün Sakarya'ya gelirken kullandığı "34 SIR 49" plakalı otomobili, kayınpederinin evinin garajında bulundu.

Öksüz'ün kayınpederi Cevat Yıldırım Sakarya'da, kardeşinin eşi Şenay Öksüz Mersin'de, kayınvalidesi Hatice Yıldırım Sakarya'da, öğretmenlik yapan akrabası Sahure Öksüz de Marmaris'te tutuklandı.

Kayınvalide Hatice Yıldırım hakkında "anayasayı ihlal" ve "silahlı terör örgütü üyeliği" suçlarından ağırlaştırılmış müebbet ve 15 yıla kadar hapis cezası istemiyle Sakarya 4. Ağır Ceza Mahkemesinde açılan davada yargılanıyor.

Öksüz'ün Karabük Üniversitesinde görevliyken ihraç edilen eski Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü Başkan Yardımcısı kardeşi Yrd. Doç. Ahmet Öksüz (44), Karabük Ağır Ceza Mahkemesinde görülen davada "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan 6 yıl 3 ay hapisle cezalandırıldı.

Kayınpeder Cevat Yıldırım ile baldızları Emine Şennur Şen ve Belkıs Nur Tetik, yargılandıkları Sakarya 5. Ağır Ceza Mahkemesinde "FETÖ üyesi olmak" suçundan 6 yıl üçer ay hapis cezasına çarptırıldı.

Kuzen Zübeyir Öksüz'e, yargılandığı İzmir 15. Ağır Mahkemesince "silahlı terör örgütü üyesi" olmak suçundan 9 yıl 9 ay hapis cezası verildi.



FETÖ'nün "Rusya İmamı" olduğu iddia edilen Öksüz'ün kayınbiraderi Ali Sami Yıldırım ile bacanağı gazeteci Erdal Şen'in de aralarında bulunduğu 5 sanık hakkında İstanbul 14. Ağır Ceza Mahkemesinde "silahlı terör örgütüne üye olma" suçundan açılan dava karara bağlandı. Mahkeme heyeti, Yıldırım'ın 7 yıl 6 ay, Şen'in ise 6 yıl 3 ay hapis cezasına çarptırılmasına karar verdi. Yargıtay 16. Ceza Dairesi, Ali Sami Yıldırım'a FETÖ üyeliğinden verilen 7 yıl 6 aylık hapis cezasını onarken, Erdal Şen'in hapis cezasını bozdu. Erdal Şen'in ayrıca "anayasal düzeni ortadan kaldırmaya teşebbüs etme" suçundan halen yargılandığını belirleyen Daire, "anayasal düzeni ortadan kaldırmaya teşebbüs etme" suçu ile "örgüt üyeliği"nin geçitli suç olma özelliğinin dikkate alınmamasını bozma nedeni saydı.

Adil Öksüz'ün hocası olduğu iddia edilen eski SAÜ İlahiyat Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Davut Aydüz 11 Ağustos 2016'da, arkadaşı eski SAÜ İlahiyat Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Muhittin Akgül de 23 Ağustos 2016'da Sakarya'da tutuklandı. Aydüz ve Akgül'ün de aralarında bulunduğu 24 eski akademisyenin Sakarya 5. Ağır Ceza Mahkemesince yargılanması tamamlandı. Öksüz'ün hocası Davut Aydüz 7 yıl 6 ay, arkadaşı Muhittin Akgül 6 yıl 3 ay hapis cezası aldı.



Öksüz'ün yengesi Şenay Öksüz, "anayasayı ihlal" ve "silahlı terör örgütü üyeliği" suçlarından yargılandığı İstanbul 32. Ağır Ceza Mahkemesinde 6 yıl 3 ay hapisle cezalandırıldı.

Öksüz'ün diğer bacanağı olan ve 2010 KPSS'deki usulsüzlük iddialarına ilişkin soruşturma kapsamında tutuksuz yargılanan Ökkeş Tetik ise Konya merkezli 31 ilde FETÖ/PDY'ye yönelik soruşturma kapsamında 23 Haziran 2018'de Sakarya'da gözaltına alındıktan sonra tutuklandı.

İstanbul'da yürütülen FETÖ/PDY soruşturması kapsamında FETÖ'nün evraklarını kargo ile ABD'ye göndermeye çalışırken yakalanan yeğen Esmaül Hüsna Öksüz, "suçluyu kayırmaya teşebbüs" suçundan 2 yıl 1 ay hapis cezasına çarptırıldı.

Ankara 2. Ağır Ceza Mahkemesinde görülen 10 Temmuz 2010'daki KPSS sorularının sızdırılmasına ilişkin açılan beşinci davada Adil Öksüz'ün akrabası Sahure Öksüz, "silahlı terör örgütü üyesi olmak" suçundan 6 yıl 3 ay hapis cezasına çarptırıldı.

Gaziantep 2. Ağır Ceza Mahkemesinde görülen davada "TSK imamı" firari sanık Adil Öksüz'ün yeğeni Hacı Ahmet Öksüz'e 6 yıl 3 ay hapis cezası verildi.

İzmir 2. Ağır Ceza Mahkemesinde yargılanan Adil Öksüz ile para trafiği tespit edilen sınıf arkadaşı İsmail Acar'a 6 yıl 10 ay 15 gün hapis cezası verildi.

Haber Yayın Tarihi : Kaynak: AA

Başsavcılık açıkladı: Deşifre olmayan FETÖ'cüler darbeye katılanlardan fazla

Zırhlı Birlikler davasında karar: 8 sanığa ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası

15 Temmuz gecesine ait yeni görüntüler ortaya çıktı

Son Dakika! AK Parti Sözcüsü Çelik'ten "Ali Babacan" açıklaması