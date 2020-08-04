FETÖ'nün sırları ortaya döküldü! Hakan Şükür'ün kaprisleri örgüt üyelerini canından bezdirdi - Son Dakika

FETÖ'nün sırları ortaya döküldü! Hakan Şükür'ün kaprisleri örgüt üyelerini canından bezdirdi

FETÖ elebaşı Fetullah Gülen'in özel kalemi ve 'New York eyalet abisi' Mehmet Yaşa'nın ByLock görüşmeleri ortaya çıktı. Yazışmalara göre eski futbolcu Hakan Şükür'ün kaprisleri örgüt üyelerinin illallah ettirirken, Gülen ile sağ kolu arasındaki çekişmeler bitmek bilmedi.

FETÖ'nün sırları ortaya döküldü! Hakan Şükür'ün kaprisleri örgüt üyelerini canından bezdirdi, System.String[]

FETÖ elebaşı Gülen'in en yakın adamlarından biri olan Mehmet Yaşa'nın ByLock yazışmaları deşifre edildi. Buna göre Gülen'in sağ kolu ile yaşadığı çekişmeler gün yüzüne çıktı, Türkiye'den ABD'ye kaçan eski futbolcu Hakan Şükür'ün ise bitmek bilmeyen kaprisleri, memnuniyetsiz tavırları örgüt üyelerini canından bezdirdi.

30 MİLYON DOLARI HİÇ ETTİLER

Terör örgütünün önemli isimlerinden Mehmet Yaşa İçişleri Bakanlığı'nın mavi kategoride aradığı teröristler listesinde yer alıyor. Antalya Cumhuriyet Başsavcılığı'nın hazırladığı soruşturma dosyasında kendisine yöneltilen suçlama 'terör örgütü kurmak, yönetmek ve üye olmak'. Mehmet Yaşa örgüt içinde 'Atlanta Olayı' olarak bilinen, yurt dışına kaçan FETÖ'cülerin 30 milyon dolarının Atlanta Star Chain isimli şirkette 'hiç edilmesinin' aktörlerinden biri. Şirkete paralarını kaptıranlar Mehmet Yaşa'yı olayı örtbas etmeye çalışan kişi olarak itham ediyor.

GÜLEN VE 2. ADAMI ARASINDA GERGİNLİK

Hürriyet gazetesinden Toygun Atilla'nın haberine göre, Yaşa'nın örgütün gizli haberleşme ağı ByLock'tan görüştüğü kişiler İsmet Aksoy ve Bahtiyar Erdoğan. Her iki isim de örgüt içinde Mehmet Yaşa gibi önemli pozisyonlarda bulunuyor. İsmet Aksoy, örgütün sözde şura üyesi olmasının dışında aynı zamanda mali ve muhasebe sorumlusu konumunda. Fetullah Gülen'e direkt bağlı ve sorumlu. Örgüt içindeki himmet adı altında toplanan para trafiğini yöneten isimlerden biri. Ulaşılan ByLock kayıtlarına göre, Mehmet Yaşa ve İsmet Aksoy arasındaki konuşma 2016 yılında geçiyor. Bu görüşmenin 2 gündem maddesi var. Bunlardan biri ABD başkan adayı Hillary Clinton'a seçim kampanyası boyunca maddi destek, diğeri de örgütün 2. adamı Mustafa Özcan ile Fetullah Gülen arasındaki gerilim.

CLİNTON'A MADDİ DESTEK VERİLDİ

Yazışmalara göre, ABD başkan adayı Hillary Clinton'a seçim kampanyası için maddi destek sağlanmasını bizzat Fetullah Gülen istemişti. Durumu İsmet Aksoy'a anlatan Mehmet Yaşa, Fetullah Gülen'in isteği üzerine Hillary Clinton'un seçim kampanyası için 100 bin doları Remzi isimli bir iş insanından alarak kampanyaya bağış olarak aktardıklarını söylüyordu.

ÖRGÜT İÇİNDE İKİNCİ BİR YAPI OLUŞTU

Yaşa ve Aksoy arasındaki en önemli gündem maddesi ise elebaşı Fetullah Gülen ile ikinci adam Mustafa Özcan arasındaki gerginlikti. Mehmet Yaşa, Mustafa Özcan'ın Fetullah Gülen'in ödeme emirlerini umursamadığını, her şeye itiraz ettiğini, bu sebeple ikili arasında gerginlik yaşandığını söylüyordu. İsmet Aksoy ise örgütün Başyüceler şurası üyelerinden Barbaros Karakurt ve Mustafa Özcan'ın kendilerinin çözmesi gereken parasal sorunları çözmedikleri gibi kendisini bu sorunlara ortak ettiklerinden yakınıyordu. İsmet Aksoy ve Mehmet Yaşa, Mustafa Özcan'ın Fetullah Gülen'in talimatlarını sorguladığı ve umursamadığı yönünde hem fikirdi. Türkiye'de paralel yapı olarak da adlandırılan FETÖ'nün içinde, Mustafa Özcan'ın başını çektiği, Fetullah Gülen'i karşısına alarak boy gösterdiği bir paralel yapı filizlenmeye başlamıştı.

ŞÜKÜR'ÜN KAPRİSLERİ BİTMEK BİLMEDİ

Mehmet Yaşa'nın 2016 yılının ocak ayında yaptığı ByLock görüşmesinin muhatabı ise Bahtiyar Erdoğan'dı. Bahtiyar Erdoğan örgütün himmet olarak topladığı paralarla ABD'de kurduğu Kısmet Yatırım adlı şirketin yöneticisi pozisyonunda. Aynı zamanda yurt dışına kaçan FETÖ'cüleri yatırım yapmaları için Atlanta Star Chain şirketine yönlendiren kişi olarak biliniyor. Bu yüzden Mehmet Yaşa ile birlikte paralarını bu şirkete kaptıran örgüt mensuplarınca suçlanan isimlerden biri. Mehmet Yaşa ve Bahtiyar Erdoğan'ın yaptıkları ByLock konuşmasının içeriğinde eski futbolcu Hakan Şükür, eski Mevlana Üniversitesi rektörü Bahattin Adam, TUSKON üyesi Efsane Saykun'un yurtdışına kaçma organizasyonları ve yurtdışına gelişleri ile birlikte yaşanan sorunlar tartışılıyor. Konuşmalarda Hakan Şükür'ün ABD'ye gelmesi ile birlikte vize ve çocuklarının okul işlemleri dahil tüm sorunlarının örgüt mensupları tarafından çözüldüğü belirtiliyor. Ancak, Hakan Şükür'ün bitmek bilmez istekleri ve diğer örgüt mensuplarına karşı tepeden bakan bir bakış sergilemesinin örgüt içinde memnuniyetsizlik yarattığına vurgu yapılıyor.

ByLock konuşmalarında dikkat çeken bir husus ise yurtdışına çıkmak isteyen örgüt mensuplarının örgütten izin almadan bu isteklerini dahi gerçekleştiremedikleri, örgütün talimatları doğrultusunda hareket ettikleri anlaşılıyor.

Mehmet Yaşa, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 04.08.2020 08:07

Son Dakika Güncel FETÖ'nün sırları ortaya döküldü! Hakan Şükür'ün kaprisleri örgüt üyelerini canından bezdirdi - Son Dakika

Son Dakika

İBB harekete geçti! Elektrikli scooter'larda plaka dönemi başlıyor Muharrem İnce gemileri yaktı! Yılbaşına kadar partisini kuracak Model Daria Kyryliuk'un şiddet gördüğü olaylı gecenin görüntüleri ortaya çıktı İsrail savaş uçakları, Suriye ordusuna ait hedefleri vurdu Ukraynalı model Daria Kyryliuk'un darp edildiği işletmenin sahibi konuştu: Olayın bizimle alakası yok Yıldız Asyalı'dan, ayrıldığı sevgilisi Kerem Saka'ya gönderme: İyi oyuncu, başarılarının devamını dilerim IKBY, Türkiye ile olan sınır kapısını 1 haftalığına kapatma kararı aldı Dünya Sağlık Örgütü'nden koronavirüs aşısıyla ilgili umutları yıkan sözler: Hiçbir zaman bulunamayabilir Galatasaray'ın Faslı yıldızı Belhanda'ya Sampdoria talip oldu Alaçatı'da koronavirüs tedbirlerine uymayan 6 eğlence mekanı kapatıldı Ayasofya Camii'nin açılışına katılan AK Parti Milletvekili Ahmet Akay, koronavirüse yakalandı İtalya'da 43 kişiye mezar olan köprü 2 yılın ardından yeniden açılıyor Kanser hastası yaşlı adam, evinde tüfekle kendisini vurarak intihar etti 19 yaşındaki genç, doludan saklanmak için girdiği ağacın altında ölü bulundu
Helin Avşar, siyah mayosuyla amuda kalktı! Ablası Hülya Avşar kıskandı Helin Avşar, siyah mayosuyla amuda kalktı! Ablası Hülya Avşar kıskandı         
20:11
Bodrum katta çıkan yangında 1 yaşındaki bebeği ölen babanın feryadı yürek dağladı Bodrum katta çıkan yangında 1 yaşındaki bebeği ölen babanın feryadı yürek dağladı         
19:50
Son Dakika: Türkiye'de 3 Ağustos günü koronavirüs kaynaklı 19 can kaybı, 995 yeni vaka tespit edildi Son Dakika: Türkiye'de 3 Ağustos günü koronavirüs kaynaklı 19 can kaybı, 995 yeni vaka tespit edildi         
19:28
Tatilcilerin bayram dönüşü başladı, trafik kilitlendi Tatilcilerin bayram dönüşü başladı, trafik kilitlendi         
18:17
Çiftlik Bank vurgununda şoke eden ifade: Tosuncuk paraları uyuşturucu üretmek için harcamış Çiftlik Bank vurgununda şoke eden ifade: Tosuncuk paraları uyuşturucu üretmek için harcamış         
18:11
İngiliz şarkıcı Rita Ora üstsüz fotoğrafını paylaştı İngiliz şarkıcı Rita Ora üstsüz fotoğrafını paylaştı         
18:09
Yüksek ateş şikayetiyle hastaneye götürülen gelinin koronavirüs testi pozitif çıktı Yüksek ateş şikayetiyle hastaneye götürülen gelinin koronavirüs testi pozitif çıktı         
17:21
Gençlerbirliği, teknik direktörlük görevine Mert Nobre'yi getirdi Gençlerbirliği, teknik direktörlük görevine Mert Nobre'yi getirdi         
16:31
Son dakika: Ankara'da gurbetçi aile kaza yaptı: 5 ölü Son dakika: Ankara'da gurbetçi aile kaza yaptı: 5 ölü         
16:11
Firmalar tek tek açıklamaya başladı! İşte merakla beklenen sıfır otomobil fiyatları Firmalar tek tek açıklamaya başladı! İşte merakla beklenen sıfır otomobil fiyatları         
16:01
"Türkiye'de genç oyuncuya sabır yok" diyen Eddie Newton'dan G.Saray itirafı: İngiltere'de en çok tanınan kulüp         
15:12
Merve Boluğur, yeni sevgilisiyle sarmaş dolaş pozunu paylaştı Merve Boluğur, yeni sevgilisiyle sarmaş dolaş pozunu paylaştı         
15:02
ABD'li giyim devi Tailored Brands iflas erteleme başvurusunda bulundu ABD'li giyim devi Tailored Brands iflas erteleme başvurusunda bulundu         
14:47
İç çamaşır giymeden tenis oynayan Irina Moroziuk, sosyal medyaya damga vurdu İç çamaşır giymeden tenis oynayan Irina Moroziuk, sosyal medyaya damga vurdu         
14:46
Ali Koç, yeni teknik direktör ve futbolcu transferi için tarih verdi: 1-2 gün içinde bir dizi açıklamalarımız olacak Ali Koç, yeni teknik direktör ve futbolcu transferi için tarih verdi: 1-2 gün içinde bir dizi açıklamalarımız olacak         
14:45
Teslim olan örgüt üyeleri PKK'nın karanlık yüzünü bir kez daha ortaya serdi: Yemek yok, işkence ve istismar çok Teslim olan örgüt üyeleri PKK'nın karanlık yüzünü bir kez daha ortaya serdi: Yemek yok, işkence ve istismar çok         
14:37
Fenerbahçe'nin bayramlaşma töreninde Rambo Okan'ın makas alması, başkan Ali Koç'u sinirlendirdi Fenerbahçe'nin bayramlaşma töreninde Rambo Okan'ın makas alması, başkan Ali Koç'u sinirlendirdi         
13:21
Cadde ortasında annesini döven gence, tekme tokat dayak attılar Cadde ortasında annesini döven gence, tekme tokat dayak attılar         
13:04
Doğuma koşan veterinere üçüz buzağı sürprizi Doğuma koşan veterinere üçüz buzağı sürprizi         
12:45
Çete operasyonuna çatıdaki polis memurunun bayrak hassasiyeti damga vurdu Çete operasyonuna çatıdaki polis memurunun bayrak hassasiyeti damga vurdu         
12:23
Makyaj yaparak mayokinisiyle poz veren Derin Talu eleştiri yağmuruna tutuldu Makyaj yaparak mayokinisiyle poz veren Derin Talu eleştiri yağmuruna tutuldu         
12:13
Altın haftaya rekorla başladı! İşte gram, çeyrek ve cumhuriyetin fiyatı Altın haftaya rekorla başladı! İşte gram, çeyrek ve cumhuriyetin fiyatı         
11:49
Düzceli esnaf hatalı basım 50 TL'yi 75 bin liraya satacak Düzceli esnaf hatalı basım 50 TL'yi 75 bin liraya satacak         
11:47
Oğlu gölde boğulan babadan acı feryat: Tuttum ama kurtaramadım Oğlu gölde boğulan babadan acı feryat: Tuttum ama kurtaramadım         
11:42
'Düştü' diyerek ardından gözyaşı döktüğü sevgilisini döverek öldürdüğü ortaya çıktı 'Düştü' diyerek ardından gözyaşı döktüğü sevgilisini döverek öldürdüğü ortaya çıktı         
11:14
Ordu'da üretilen aspir yağı 7 ülkeye ihraç ediliyor Ordu'da üretilen aspir yağı 7 ülkeye ihraç ediliyor         
11:09
Antalya'da çaya düşen kız çocuğu ve onu kurtarmaya çalışan babası boğularak can verdi Antalya'da çaya düşen kız çocuğu ve onu kurtarmaya çalışan babası boğularak can verdi         
10:39
İran hükümeti, ülkedeki koronavirüs ölümlerini olduğundan üç kat düşük göstermiş İran hükümeti, ülkedeki koronavirüs ölümlerini olduğundan üç kat düşük göstermiş         
10:23
Bursalı ustanın ürettiği 750 liralık sandalye 20 dakika içinde bel ağrılarını gideriyor Bursalı ustanın ürettiği 750 liralık sandalye 20 dakika içinde bel ağrılarını gideriyor         
09:54
Yagıtay'dan emsal karar: İşçi hakkında gizlice toplanan bilgiler haklı fesih nedeni sayılmaz Yagıtay'dan emsal karar: İşçi hakkında gizlice toplanan bilgiler haklı fesih nedeni sayılmaz         
09:40
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 4.08.2020 08:21:50. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: FETÖ'nün sırları ortaya döküldü! Hakan Şükür'ün kaprisleri örgüt üyelerini canından bezdirdi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei