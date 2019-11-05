Son Dakika Haberleri: FETÖ'nün Sivas "il ablası" Ankara'da yakalandı
Son Dakika Güncel FETÖ'nün Sivas 'il ablası' Ankara'da yakalandı

FETÖ'nün Sivas "il ablası" Ankara'da yakalandı

6 saat önce

Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik operasyonda örgütün Sivas "il ablası" olduğu iddia edilen zanlı, Ankara'da saklandığı evde gözaltına alındı.

FETÖ'nün Sivas

Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik operasyonda örgütün Sivas "il ablası" olduğu iddia edilen zanlı, Ankara'da saklandığı evde gözaltına alındı.

Sivas Emniyet Müdürlüğü İstihbarat Şubesi ekipleri, uzun süredir yürüttükleri takip ve çalışma sonucu, Sivas 2. Ağır Ceza Mahkemesince hakkında arama kararı verilen ve yaklaşık 3 yıldır firari olan FETÖ'nün sözde "il ablası" K.S'nin Ankara'da gizlendiği bilgisine ulaştı.

Şüpheli, Sivas Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince Etimesgut ilçesinde bir eve düzenlenen operasyonda yakalandı.

Ankara Emniyet Müdürlüğündeki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen K.S, SEGBİS ile bağlandığı Sivas 2. Ağır Ceza Mahkemesinde ifadesi alınarak tutuklandı.

Ankara, Sivas, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 05.11.2019 09:44 Kaynak: AA
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