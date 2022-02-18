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FETÖ'NÜN 'SOHBET' İMAMLARI ADLİYEYE SEVK EDİLDİ - Son Dakika

FETÖ'NÜN 'SOHBET' İMAMLARI ADLİYEYE SEVK EDİLDİ

18.02.2022 10:13

ZONGULDAK'ta, polis eşlerine yönelik 'sohbet' imamlığı yaptıkları belirlenerek gözaltına alınan FETÖ üyesi 2'si kadın 6 kişi adliyeye sevk edildi.

ZONGULDAK'ta, polis eşlerine yönelik 'sohbet' imamlığı yaptıkları belirlenerek gözaltına alınan FETÖ üyesi 2'si kadın 6 kişi adliyeye sevk edildi. Zonguldak İl Emniyet Müdürlüğü'ndeki polislerin eşlerine yönelik sohbet imamlığı yaptıkları, örgütün gizli haberleşme programı 'Bylock'u kullandıkları belirlenen 11 kişinin yakalanmasına yönelik operasyon düzenlendi. İstanbul, Tekirdağ ile Zonguldak'ta düzenlenen operasyonda 8 kişi gözaltına alındı. Şüphelilerden birinin yeni doğum yapması nedeniyle işlemleri askıya alınırken, soruşturma kapsamındaki 2 kişinin ise yurt dışında olduğu değerlendirildi.

Gözaltına alınan 1 kişi çıkarıldığı mahkemece serbest bırakılırken, Tekirdağ'da bulunan 1 kişinin ise koronavirüs olması nedeniyle görüntülü sistemle ifadesi alınacak. Emniyette işlemleri tamamlanan 6 kişi bugün adliyeye sevk edildi.

FETÖ'NÜN 'SOHBET' İMAMLARI ADLİYEYE SEVK EDİLDİ
FETÖ'NÜN 'SOHBET' İMAMLARI ADLİYEYE SEVK EDİLDİ
FETÖ'NÜN 'SOHBET' İMAMLARI ADLİYEYE SEVK EDİLDİ

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Zonguldak İl Emniyet Müdürlüğü, Fetullahçı Terör Örgütü, Zonguldak, Polis, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel FETÖ'NÜN 'SOHBET' İMAMLARI ADLİYEYE SEVK EDİLDİ - Son Dakika


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SON DAKİKA: FETÖ'NÜN 'SOHBET' İMAMLARI ADLİYEYE SEVK EDİLDİ - Son Dakika
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