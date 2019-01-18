Son Dakika Haberleri: Fetö'nün 'Son İl İmamı'na 13 Yıl Hapis

Fetö'nün 'Son İl İmamı'na 13 Yıl Hapis

1 saat önce

Aydın'da, FETÖ/PDY silahlı terör örgütü soruşturması kapsamında yargılanan ve örgütün 'son il imamı' olduğu iddia edilen Erdem Saraç, 13 yıl 4 ay hapis cezasına çarptırıldı.

Fetö'nün 'Son İl İmamı'na 13 Yıl Hapis, System.String[]
Aydın'da, FETÖ/PDY silahlı terör örgütü soruşturması kapsamında yargılanan ve örgütün 'son il imamı' olduğu iddia edilen Erdem Saraç, 13 yıl 4 ay hapis cezasına çarptırıldı. Aydın Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen FETÖ/PDY silahlı terör örgütü soruşturması kapsamında tutuklanan örgütün sözde son il imamı Erdem Saraç'ın yargılanması tamamlandı. Aydın 3. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen karar duruşmasında, sanık Erdem Saraç hakkında FETÖ/PDY silahlı terör örgütünü kurmak ve yönetmek suçundan 13 yıl 4 ay hapis cezasına hükmedildi.

(Mehmet Barlas/İHA)

»  »      Haber Yayın Tarihi : 18.01.2019 01:06 Kaynak: İHA

Aydın, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Kayınpederine ve Kayınvalidesine Kurşun Yağdıran Cani Damat, Delilleri Yok Etmek İçin Evi Ateşe Verdi Abdurrahman Dilipak'tan Bomba İddia: Abdullah Gül, Erdoğan'ın Yakınlarını Yanına Alarak 5 Mayıs'ta Parti Kuracak

Nihat Hatipoğlu, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a Sosyal Medya Üzerinden Teşekkür Etti Cumhur İttifakı'nın Çeşme Adayı, Ailevi Sebeplerden Dolayı Adaylıktan Çekildi
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 18.1.2019 14:24:54. #1.53#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Fetö'nün 'Son İl İmamı'na 13 Yıl Hapis
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]