Fetö'nün 'Son İl İmamı'na 13 Yıl Hapis
1 saat önce
Aydın'da, FETÖ/PDY silahlı terör örgütü soruşturması kapsamında yargılanan ve örgütün 'son il imamı' olduğu iddia edilen Erdem Saraç, 13 yıl 4 ay hapis cezasına çarptırıldı.
Aydın
'da, FETÖ/PDY silahlı terör örgütü soruşturması kapsamında yargılanan ve örgütün 'son il imamı' olduğu iddia edilen Erdem Saraç, 13 yıl 4 ay hapis cezasına çarptırıldı. Aydın Cumhuriyet Başsavcılığı
tarafından yürütülen FETÖ/PDY silahlı terör örgütü soruşturması kapsamında tutuklanan örgütün sözde son il imamı Erdem Saraç'ın yargılanması tamamlandı. Aydın 3. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen karar duruşmasında, sanık Erdem Saraç hakkında FETÖ/PDY silahlı terör örgütünü kurmak ve yönetmek suçundan 13 yıl 4 ay hapis cezasına hükmedildi.
(Mehmet Barlas/İHA)
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Haber Yayın Tarihi : 18.01.2019 01:06 Kaynak: İHA
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