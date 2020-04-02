FETÖ'nün sosyal medya yapılanmasına operasyon - Son Dakika

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FETÖ'nün sosyal medya yapılanmasına operasyon
6 saat önce
İSTANBUL'da, FETÖ'nün sosyal medya yapılanmasına yönelik gerçekleştirilen operasyonda, sosyal medyadaki "Mustafa Selanik" ve "Türkiye Gerçekleri" adlı hesapları yönettiği tespit edilen Mesut A. gözaltına alındı.
İSTANBUL'da, FETÖ'nün sosyal medya yapılanmasına yönelik gerçekleştirilen operasyonda, sosyal medyadaki "Mustafa Selanik" ve "Türkiye
Gerçekleri" adlı hesapları yönettiği tespit edilen Mesut A. gözaltına alındı.
Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen FETÖ soruşturması kapsamında, "Mustafa Selanik" ve "Türkiye Gerçekleri" kullanıcı adlı sosyal medya hesaplarını yöneten ve İstanbul'da olduğu tespit edilen Mesut A. hakkında gözaltı kararı verildi. İstanbul Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince Mesut A.'nın Avcılar'da bulunduğu eve operasyon düzenlendi. Mesut A. gözaltına alınırken evde yapılan aramalarda çok sayıda dijital malzeme ve dokümana ele geçirildi. Mesut A., Vatan Caddesindeki Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğündeki işlemlerinin ardından Ankara'ya gönderildi.
- İstanbul
Haber Yayın Tarihi: 02.04.2020 08:04 Kaynak: DHA
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