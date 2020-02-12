FETÖ'nün sözde 2. Ordu Komutanlığı sorumlusunun 22 yıl 6 aya kadar hapsi istendi - Son Dakika
Son Dakika 3. Sayfa FETÖ'nün sözde 2. Ordu Komutanlığı sorumlusunun 22 yıl 6 aya kadar hapsi istendi - Son Dakika

FETÖ'nün sözde 2. Ordu Komutanlığı sorumlusunun 22 yıl 6 aya kadar hapsi istendi

6 saat önce

Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) sözde 2. Ordu Komutanlığı sorumlusu olduğu belirtilen avukat Reşat Nazmi Oral'ın "silahlı terör örgütü yöneticisi olmak" suçundan 22 yıl 6 aya kadar hapsi istendi.

FETÖ'nün sözde 2. Ordu Komutanlığı sorumlusunun 22 yıl 6 aya kadar hapsi istendi, System.String[]

Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) sözde 2. Ordu Komutanlığı sorumlusu olduğu belirtilen avukat Reşat Nazmi Oral'ın "silahlı terör örgütü yöneticisi olmak" suçundan 22 yıl 6 aya kadar hapsi istendi.


Ankara 20. Ağır Ceza Mahkemesince görülen davaya tutuklu sanık Oral ve avukatı katıldı. Davanın bugünkü celsesinde cumhuriyet savcısı, esas hakkındaki mütalaasını açıkladı. Savcı, yargılama aşamasında Oral'ın uzun yıllar örgütün hiyerarşisinde yer aldığının tespit edildiğini belirtti. Oral'ın kod adının örgüt elebaşı Fetullah Gülen tarafından verildiğini belirten savcı, örgütün mahrem yapılanmasında yer alan diğer üyeleri gibi sanığın da deşifre olmamak için operasyonel hat kullandığına dikkat çekti. Sanığın örgütün sözde 2. Ordu Komutanlığı sorumluluğunu yürüttüğünü belirten savcı, sanığın "silahlı terör örgütü yöneticisi olmak" suçundan 15 yıldan 22 yıl 6 aya kadar hapisle cezalandırılmasını talep etti.


Daha sonra söz hakkı verilen sanık ve avukatı, esas hakkındaki mütalaaya karşı savunmalarını hazırlamak üzere süre talebinde bulundu. Ara kararını açıklayan mahkeme, duruşmayı erteledi. - ANKARA

Ordu, 3. Sayfa, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 12.02.2020 02:51 Kaynak: İHA
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