FETÖ'nün sözde

Şanlıurfa'da, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik davada yargılanan örgütün sözde "Adana il ablası"na 10 yıl hapis cezası verildi.

Şanlıurfa 6. Ağır Ceza Mahkemesinde görülen duruşmaya, daha önce örgütün okullarında çalışan ve sözde "Adana il ablası" olduğu belirtilen tutuklu sanık Arzu Yılmazcan ile avukatı katıldı.

Yılmazcan, savunmasında, "Rumeysa" kod adıyla örgütün toplantılarına katılmadığını, örgüt liderinin çağrısından sonra Bank Asya'ya para yatırdığı öne sürerek, tanık beyanlarında kendisinin FETÖ'nün Adana'daki "il ablası" olduğu yönündeki suçlamaları kabul etmediğini söyledi. Tahliye ve beraat talebinde bulunan sanık, sadece örgütün okullarında çalıştığını savundu.

Esas hakkındaki mütalaasını açıklayan cumhuriyet savcısı ise sanığın deliller ve tanık beyanlarını inkar ettiğini belirterek cezalandırılmasını talep etti.

Mahkeme heyeti, sanık Arzu Yılmazcan'a "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan 10 yıl hapis cezası vererek tutukluluğunun devamına hükmetti.