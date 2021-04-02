FETÖ'nün sözde "Adıyaman bölge ablası" olduğu iddiasıyla yakalanan şüpheli serbest bırakıldı - Son Dakika

Dün Atakum ilçesinde örgütle iltisaklı eğitim öğretim kurumlarında öğretmenlik yapan, Adıyaman'daki kadın yapılanmasında sözde "bölge ablası" olduğu öne sürülen ve 6 yıl 3 ay hapis cezası nedeniyle yakalama kararı bulunan A.Y. gözaltına alınmıştı.

FETÖ'nün Adıyaman 'daki kadın yapılanmasında sözde "bölge ablası" olduğu iddiasıyla Samsun 'da gözaltına alınan zanlı salıverildi.

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