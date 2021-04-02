FETÖ'nün sözde "Adıyaman bölge ablası" olduğu iddiasıyla yakalanan şüpheli serbest bırakıldı - Son Dakika

FETÖ'nün Adıyaman'daki kadın yapılanmasında sözde "bölge ablası" olduğu iddiasıyla Samsun'da gözaltına alınan zanlı salıverildi.
İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele ve İstihbarat Şubesi ekiplerince yakalanan A.Y'nin emniyetteki işlemleri tamamlandı.
Adliyeye sevk edilen şüpheli serbest bırakıldı.
Dün Atakum ilçesinde örgütle iltisaklı eğitim öğretim kurumlarında öğretmenlik yapan, Adıyaman'daki kadın yapılanmasında sözde "bölge ablası" olduğu öne sürülen ve 6 yıl 3 ay hapis cezası nedeniyle yakalama kararı bulunan A.Y. gözaltına alınmıştı.
Kaynak: AA
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