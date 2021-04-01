FETÖ'nün "Adıyaman bölge ablası" yakalandı - Son Dakika

FETÖ'nün "Adıyaman bölge ablası" yakalandı
01.04.2021 13:55
FETÖ'nün Adıyaman'daki kadın yapılanmasında sözde "bölge ablası" olduğu tespit edilen zanlı Samsun'da yakalandı.
FETÖ'nün Adıyaman'daki kadın yapılanmasında sözde "bölge ablası" olduğu tespit edilen zanlı Samsun'da yakalandı.
İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele ve İstihbarat Şubesi ekipleri, FETÖ/PDY üyeliğinden yakalama kararı bulunanların ve örgütün "gaybubet evi" olarak adlandırdığı hücre evlerinin deşifresine yönelik çalışma gerçekleştirdi.
Atakum ilçesinde belirlenen adrese düzenlenen operasyonda örgütle iltisaklı eğitim öğretim kurumlarında öğretmenlik yapan ve Adıyaman'daki kadın yapılanmasında sözde "bölge ablası" olduğu tespit edilen A.Y. yakalandı.
Hakkındaki 6 yıl 3 ay hapis cezası nedeniyle yakalama kararı bulunan A.Y'nin emniyetteki işlemleri sürüyor.
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