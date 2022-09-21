FETÖ'NÜN SÖZDE 'ANKARA BÖLGE SORUMLUSU'NA 3 YIL 6 AY HAPİS-2 - Son Dakika
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FETÖ'NÜN SÖZDE 'ANKARA BÖLGE SORUMLUSU'NA 3 YIL 6 AY HAPİS-2

21.09.2022 11:34
FETÖ'NÜN SÖZDE 'ANKARA BÖLGE SORUMLUSU'NA 3 YIL 6 AY HAPİS-2

FETULLAHÇI Terör Örgütü'nün (FETÖ) sözde 'Ankara bölge sorumlusu' olduğu iddiasıyla 'Silahlı terör örgütü yöneticiliği' suçundan yargılanan Şükrü Yıldırır, 3 yıl 6 ay hapis cezasına çarptırıldı.

FETULLAHÇI Terör Örgütü'nün (FETÖ) sözde 'Ankara bölge sorumlusu' olduğu iddiasıyla 'Silahlı terör örgütü yöneticiliği' suçundan yargılanan Şükrü Yıldırır, 3 yıl 6 ay hapis cezasına çarptırıldı.

İstanbul 24. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya, tutuksuz sanık Şükrü Yıldırır katıldı. Sanık Yıldırır esas hakkındaki mütalaaya karşı savunmasını yaparak beraatini talep etti. Mahkeme heyeti, itirafçı olup örgüt hakkında bilgiler verdiği gerekçesiyle etkin pişmanlık hükümleriyle indirim uyguladı. Şükrü Yıldırır "örgüt yöneticiliği" suçundan 3 yıl 6 ay hapis cezasına çarptırıldı.


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Kaynak: DHA

Ankara, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel FETÖ'NÜN SÖZDE 'ANKARA BÖLGE SORUMLUSU'NA 3 YIL 6 AY HAPİS-2 - Son Dakika

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SON DAKİKA: FETÖ'NÜN SÖZDE 'ANKARA BÖLGE SORUMLUSU'NA 3 YIL 6 AY HAPİS-2 - Son Dakika
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