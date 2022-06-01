FETÖ'nün sözde "askeri mahrem yapılanması"na yönelik operasyonda 4 gözaltı - Son Dakika
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FETÖ'nün sözde "askeri mahrem yapılanması"na yönelik operasyonda 4 gözaltı

01.06.2022 10:53
FETÖ'nün sözde "askeri mahrem yapılanması"na yönelik operasyonda 4 gözaltı

Emniyet Genel Müdürlüğü (EGM), Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'nın (FETÖ/PDY) sözde "askeri mahrem yapılanması"na yönelik operasyonda 4 kişinin gözaltına alındığını, 2 kişinin yakalanmasına ilişkin çalışmanın sürdüğünü bildirdi.

Emniyet Genel Müdürlüğü (EGM), Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'nın (FETÖ/PDY) sözde "askeri mahrem yapılanması"na yönelik operasyonda 4 kişinin gözaltına alındığını, 2 kişinin yakalanmasına ilişkin çalışmanın sürdüğünü bildirdi.

EGM'den yapılan açıklamada, Terörle Mücadele Daire Başkanlığı koordinesinde, FETÖ/PDY silahlı terör örgütünün faaliyetlerinin deşifre edilerek engellenmesine yönelik çalışmalara kararlılıkla devam edildiği belirtildi.

Bu kapsamda, bugün, Manisa Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğünce örgütün sözde "askeri mahrem yapılanması" içerisinde faaliyette bulunduğu değerlendirilen 6 kişinin yakalanmasına yönelik operasyon düzenlendiği bildirildi.

Operasyonda 4 kişinin gözaltına alındığı, 2 kişinin de yakalanmasına yönelik çalışmaların sürdürüldüğü ifade edildi.

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Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel FETÖ'nün sözde 'askeri mahrem yapılanması'na yönelik operasyonda 4 gözaltı - Son Dakika


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