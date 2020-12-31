FETÖ'nün sözde avukatlardan sorumlu mahrem imamı gaybubet evinde yakalandı - Son Dakika

FETÖ'nün sözde avukatlardan sorumlu mahrem imamı gaybubet evinde yakalandı

31.12.2020 20:23
FETÖ'nün sözde avukatlardan sorumlu mahrem imamı gaybubet evinde yakalandı, System.String[]

İstanbul'da Fetullahçı Terör Örgütü'ne (FETÖ) ait hücre evinde sahte kimlikle yakalanan örgütün sözde avukatlardan sorumlu mahrem imamı, hakkındaki soruşturmanın yürütüldüğü Gaziantep'e getirildi.

İstanbul'da Fetullahçı Terör Örgütü'ne (FETÖ) ait hücre evinde sahte kimlikle yakalanan örgütün sözde avukatlardan sorumlu mahrem imamı, hakkındaki soruşturmanın yürütüldüğü Gaziantep'e getirildi.

Gaziantep Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında, İl Emniyet Müdürlüğü İstihbarat ile Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele şubeleri ekiplerinin koordineli çalışması sonucu Kamil B'nin İstanbul'un Ümraniye ilçesinde "gaybubet evi" olarak adlandırılan örgüte ait hücre evinde saklandığı belirlendi.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü İstihbarat ve Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerinin katılımıyla Ümraniye'de dün gece aynı binadaki iki hücre evine operasyon düzenlendi.

Dairelerden birinde ByLock kullanıcısı, örgütün sözde avukatlardan sorumlu mahrem imamı Kamil B. ve öğretmenlerden sorumlu Eşref Ü. ile örgüt üyeliğinden aranan kadın gözaltına alındı.

Adreslerde yapılan aramalarda çok sayıda örgütsel doküman ve dijital malzeme ile FETÖ elebaşı Fetullah Gülen'in farklı zamanlarda çekilmiş çok sayıda fotoğrafı ele geçirildi.

Uçakla Gaziantep'e getirilen Kamil B. alınan sağlık raporunun ardından emniyete götürüldü.

Diğer şüphelilerin İstanbul Emniyet Müdürlüğündeki işlemleri devam ediyor.

Yazıcıoğlu davasındaki avukatın da sözde imamı çıktı

Kamil B'nin, Büyük Birlik Partisinin kurucu Genel Başkanı Muhsin Yazıcıoğlu'nun hayatını kaybettiği olayda düşen helikopterdeki cihazın sökülmesine ilişkin yargılanan 2 astsubayın avukatı Mustafa A'yı da davayı üstlenmesi için yönlendirdiği öne sürüldü.

Fetullahçı Terör Örgütü, Gaziantep, İstanbul, Mahrem, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel FETÖ'nün sözde avukatlardan sorumlu mahrem imamı gaybubet evinde yakalandı - Son Dakika


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